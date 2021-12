El terrible ataque de Gloria Camila a Rocío Carrasco tras el homenaje a su madre Rocío Jurado

Ayer el nombre de Rocío Jurado volvió a ocupar la mayor parte de la parrilla televisiva de Telecinco a raíz del estreno de ‘El último viaje de Rocío’, una producción que consistía en la retransmisión en directo del traslado de 18 contenedores repletos de enseres de ‘la más grande’ hasta el lugar donde se grabará la segunda temporada de la docuserie de su primogénita. El espacio dejó grandes momentos a los espectadores, como las excelentes actuaciones de diferentes artistas o a una emocionadísima Rocío Carrasco apoyándose en su marido Fidel Albiac mientras no podía contener las lágrimas. Sin embargo, parece que no gustó por igual a todas las partes de la familia...

Una de ellas ha sido Gloria Camila, la hermana de Rocío Carrasco con la que mantiene un crudo enfrentamiento desde hace años. Aunque la hija de Ortega Cano reconoció que se había emocionado en determinados momentos del homenaje a su madre, también quiso lanzar un dardo envenenado a su hermana dejando caer que, si no hubiera visto dinero de por medio, no se hubiera ofrecido a producir este espacio en honor a la cantante. “Estoy segura de que, si no hubiese cobrado, a lo mejor, estos contenedores no se abrirían”, ha sentenciado la colombiana.

El homenaje a Rocío Jurado, supervisado por Rocío Carrasco, este martes en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Además, ha dejado claro que ella nunca hubiera recibido ningún tipo de contraprestación económica por participar o realizar un homenaje a su madre. “En ningún momento se me pasa por la cabeza cobrar por nada que haga alguien en homenaje a mi madre”, apuntó Gloria Camila durante su intervención en ‘Ya son las ocho’.

¿Acercamiento?

Recientemente se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de que las dos hermanas consigan enterrar el hacha de guerra para acercar posturas. Ni siquiera Rocío Carrasco negó esta posibilidad cuando Emma García le preguntó al respecto en ‘Viva la vida’, asegurando que “con el tiempo” podrían retomar su relación.

Sin embargo, atendiendo a las últimas palabras de Gloria Camila, parece que ella no está muy por la labor de reconciliarse con su hermana. Aunque anteriormente había dejado claro que no tendría problema en responder una llamada de Carrasco, la última vez que se le preguntó al respecto señaló que “no es el momento ni el lugar” para hablar sobre el tema.