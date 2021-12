‘El programa de Ana Rosa’: Rocío Carrasco se pronuncia sobre el homenaje a su madre

Gente

Homenaje

La hija de “la más grande” se encuentra inmersa en el homenaje que prepara a su madre, Rocío Jurado. Por ello, esta misma mañana ha intervenido en ‘El programa de Ana Rosa’ para contar más detalles sobre este polémico homenaje ‘El último viaje de Rocío’, que se estrena mañana en Telecinco y los secretos que esconden los 18 contenedores que guardan las pertenencias nunca vistas de la artista.

Un programa muy interesante que está levantando a toda la familia de los Mohedano, menos a Ortega Cano, que ha preferido guardar silencio por el momento. Quien sí que ha querido hablar al respecto es su protagonista, Rocío Carrasco, la encargada de orquestar este homenaje. “Estoy nerviosa, ilusionada, ansiosa. Es un compendio de emociones”, ha dicho en su intervención en directo.

“Espero encontrarme sorpresas dentro de esas cajas. Yo creo saber todo lo que hay, pero tengo esa ilusión de encontrarme cosas nuevas y cosas que no he visto. Yo tuve un periodo largo que no vivía en casa con mi madre, así que supongo que habrá cosas de las que no tenga conocimiento o no me acuerde. A ver qué tesoro me encuentro que me acerque a ella”, relata al programa de la mañana.

Asegura, también que los años más felices de su vida los ha pasado dentro de casa de su padre, por lo que “supongo que habrá objetos y cosas que me traerán recuerdos que están en mi mente y son imborrables de por vida”. “Mi madre era un misterio en sí, habrá cosas que yo no recuerde o no sea consciente. Cuando yo hice esa mudanza la hice en circunstancias emocionales complicadas...”, matiza.

Rocío Jurado, en una imagen de archivo FOTO: Gtres La Razón

“Todo aquel que quiera participar, será bienvenido”

Y es que para Rocío Carrasco, el de mañana será “un día de homenaje”, por lo que “todo aquel que quiera participar de una manera u otra, será bienvenido”. “No sé si alguien se puede sentir molesto, no sé qué me voy a encontrar. Los documentos más importantes de mi madre los tengo yo en mi casa. Nada de lo que hay en su casa le puede perjudicar a ella ni mucho menos”, declara.

En este sentido, la hija de la artista evita la pregunta de si mañana podremos disfrutar de la familia unida al completo: “Ya habrá tiempo para saber, preguntar, para ver, para muchas cosas... lo importante es que mañana va a ser un día maravilloso que se va a hacer para y por ella, que se va a hacer algo increíble con mucha ilusión y muchas ganas”.

La hija de Rocío Jurado asegura que por el momento no sé ha parado a pensar qué va a hacer con estos enseres: “lo que sé seguro es que si se le da un uso será bueno”.