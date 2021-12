James Franco, sobre sus alumnas: “Era adicto al sexo, no quería hacerles daño”

James Franco fue acusado hace cuatro años de haber abusado sexualmente de sus alumnas en su antigua escuela de interpretación. Ahora el actor de “The disaster artist” ha admitido su culpa y ha pedido disculpas: “No quería lastimar a nadie”.

Los hechos ocurrieron en enero de 2018 cuando cinco mujeres, cuatro de ellas alumnas de interpretación de James Franco, denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del intérprete. Una de ellas, Sarah Tither-Kaplan, declaró en “Good Morning America” que Franco “abusó de su poder al explotar a las mujeres no famosas con las que trabajaba con el pretexto de darles oportunidades”. En aquel momento, el actor negó las acusaciones y aseguró en “The Late Show” que “las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a la gente a salir y poder tener una voz porque ellos no tuvieron voz durante tanto tiempo... Así que no quiero, ya sabes, apagarlos de ninguna manera.

Con dos de las víctimas, Tither-Kaplan y Toni Gaal, Franco llegó a un acuerdo económico para que no formalizaran la denuncia.

James Franco, en la gala de los Oscar de 2018, fecha en la que fue acusado. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo FOTO: MARIO ANZUONI REUTERS

Ayer, en el podcast de Jess Cagle, SiriusXM, ha dado explicaciones sobre todo lo sucedido: “En 2018 hubo algunas quejas sobre mí y en ese momento pensé ‘Me voy a quedar callado’. No parecía el momento adecuado para decir nada”. Había gente que estaba molesta conmigo y necesitaba escuchar. Hay un escritor, Damon Young, y él dijo que cuando algo como esto sucede, el instinto humano natural es simplemente hacer que se detenga. Y lo que sea que tengas que hacer, disculparte, hazlo”. y añade: “Hagas lo que hayas hecho, incluso si fue un error o dijiste algo mal o lo que sea, probablemente haya un iceberg debajo de ese comportamiento, de patrones, de ser ciego para ti mismo que no se resolverá de la noche a la mañana”.

El actor ha revelado además que estaba recuperándose en aquella época de “abuso de sustancias. Hubo algunos problemas y tuve que lidiar con eso también, estaba relacionado con la adicción. Por eso, realmente utilicé mi experiencia en recuperación para comenzar a examinar esto y cambiar quién era yo.”.

Además ha confirmado su adicción al sexo durante dos décadas. “Es una droga tan poderosa. Me enganché por 20 años más. La parte insidiosa de eso es que me mantuve sobrio por el alcohol todo ese tiempo. Y fui a reuniones todo ese tiempo. Incluso traté de apadrinar a otras personas. Así que en mi cabeza, fue como, ‘Oh, estoy sobrio. Estoy viviendo una vida espiritual’. No pude verlo. Nunca pude serle fiel a nadie”.

El productor de cine ha mostrado también su arrepentimiento por lo ocurrido hace cuatro años. “No quería lastimar a la gente. De hecho, no era un chico de una sola noche. Las personas con las que me juntaba o con las que salía las veía durante mucho tiempo, años. Es solo que no pude estar presente para ninguno de ellos. Y el comportamiento se extendió hasta un punto en el que era como si estuviera lastimando a todos”. Y ha señalado que “durante mi estancia en la academia, me acosté con los estudiantes y eso estuvo mal. Pero como dije, no es por eso que comencé en la escuela y no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en la clase. No era un ‘plan maestro’ de mi parte. Pero sí, hubo ciertos casos en los que tuve cosas consensuadas con estudiantes y no debería haberlas tenido. En ese momento no estaba lúcido y solo pensé que si era consensuado, estaba bien”.