Ana María Aldón sucumbe a los retoques estéticos

Gente

Belleza

Son muchos los rostros conocidos que deciden pasar por ‘chapa y pintura’ para mejorar su imagen o retocar algunos defectos con los que no estaban contentos, y Ana María Aldón ha sido la última en someterse a este tipo de tratamientos. La esposa de Ortega Cano se ha dejado caer por su centro de confianza, la Clínica Libet, dirigida por el doctor José Manuel Gómez Villar, conocido por sus intervenciones en ‘Viva la vida’, en las que revela los retoques estéticos a los que han sometido algunos famosos de la pequeña pantalla. “¿Se puede tener una compañía más guapa y que te tenga la cara mejor que él?”, ha señalado la tertuliana.

Aunque Ana María Aldón no ha revelado el tratamiento al que se ha sometido, en su rostro se pueden intuir algunas inyecciones de toxina botulínica o ácido hialurónico, además de complejos vitamínicos que ayudan a mantener la piel tersa, iluminada y joven. La esposa de Ortega Cano parecía encantada con el resultado, a juzgar por su forma de presumir ante sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram: “¡Mira cómo me ha dejado!”. Y eso que el doctor Gómez Villar ha dejado claro que, de momento, no necesitaba “nada” porque “está estupenda”.

Ana María Aldón en 'Supervivientes' FOTO: Instagram

Este renovador cambio de imagen llega en un momento especialmente complicado para Ana María Aldón. La diseñadora ha encontrado así un hueco para relajarse y mimarse poco después de que la polémica sacuda su familia tras la información relativa a Michu, pareja de José Fernando, publicada por este periódico. Mientras la colaboradora de ‘Viva la vida’ asegura que la pareja ha roto su relación y que la boda es una ilusión, la nuera de Rocío Jurado mantiene que siguen juntos y que pasarán por el altar más pronto que tarde. En medio de la controversia se encuentra el hermano de Gloria Camila, que no puede pronunciarse al respecto porque sigue ingresado en el Hospital San Juan de Dios de Ciempozuelos para tratar sus adicciones.