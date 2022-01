Tamara Gorro desmiente los rumores de infidelidad por parte de Ezequiel Garay

Tamara Gorro reapareció ayer en redes sociales, tras anunciar su ruptura con Ezequiel Garay, para desvelar a sus seguidores cómo se encuentra. En varios vídeos que subió a stories habló sobre la medicación que le ha puesto su psiquiatra, cómo se encuentra anímicamente y la cantidad de peso que ha perdido desde que ambos decidieron emprender caminos por separado.

De la misma manera, la influencer aseguraba que había tomado una decisión: “Ahora no tengo fuerzas pero a partir de mi cumpleaños me vengo arriba como me llamo Gorro”. Una firme promesa a ella misma que ha querido compartir a posteriori con su “familia virtual”, como ella denomina a sus más de 2 millones de ‘followers’.

Esta misma mañana ha sido pillada por Europa Press llevando a sus hijos Shaila y Antonio al colegio, a quienes ha respondido en exclusiva sobre los rumores de infidelidad que rondan tras el anuncio de su separación. “No voy a decir nada”, contestaba a la pregunta de los reporteros.

“Yo ya lo que dije en el vídeo es lo que... está clarísimo ahí todo lo que dije quería adelantarme a cualquier rumor y comunicárselo a mi familia virtual y a vosotros también, porque sino se está rumoreando y no quiero”, asegura Tamara tras la pregunta de si retomarán su relación más adelante.

Además, la influencer ha confirmado la buena relación que mantienen por el bien de sus dos retoños. Y es que recientemente posaron en Instagram juntos para celebrar en familia la noche de los Reyes Magos. “Claro, por supuesto, nos vais a ver juntos y bien”, sentencia Gorro a dicha publicación.