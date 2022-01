Tamara Gorro desvela que ha perdido 7 kilos tras su separación de Ezequiel Garay

Nada más comenzar este nuevo año 2022 conocíamos la triste noticia de que Tamara Gorro y Ezequiel Garay habían decido emprender caminos separados tras 12 años de relación y dos hijos en común. Fue la propia Gorro, quien a través de redes sociales, anunció su separación con un vídeo: “Nos vamos a separar, que no a divorciar. No somos un matrimonio perfecto pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones; o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o parar porque hay amor. Y es lo que hemos decidido, parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y terminar la vida juntos que es como siempre hemos querido”.

Días después de hacer pública su separación y tras un parón en sus redes sociales, la influencer quiere retomar el contacto con su “familia virtual” y ha reaparecido en Instagram para aclarar cómo se encuentra en estos duros momentos por los que atraviesa: “Todos tenemos momentos malos y yo ya he cubierto mi cupo de 2022″.

En varios vídeos que ha subido a stories, Tamara ha confesado que “mi psiquiatra me ha ajustado la medicación sobre todo para dormir porque no descansaba, y estoy un poco buff, adaptándome, pero cada vez estoy mejor”, y asegura que se ha marcado un límite para dar un giro a su vida: “Todos nos tenemos que permitir el estar mal, no hay nadie indestructible, y si lo hay por favor presentádmelo que le quiero hacer una entrevista, pero también tenemos que tener un límite; hasta aquí y para adelante. La semana que viene, el martes, es mi cumpleaños, y me he marcado ese día para ponerme sonreír y empezar 100% como soy yo”.

Además, Tamara ha contado a sus seguidores qué ha hecho durante estos días en los que apenas ha publicado nada en su cuenta de Instagram y ha desvelado cuánto ha adelgazado en esta complicada etapa: “He aprovechado este descanso para recibir mimos de vosotros y de mi entorno y comer porque he perdido muchísimo peso, 7 kilos, y en una persona tan delgada como yo os podéis imaginar”.

“Ahora no tengo fuerzas pero a partir de mi cumpleaños me vengo arriba como me llamo Gorro”, finaliza la influencer con esta firme promesa. Esperamos que así sea.