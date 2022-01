Duro revés para Tamara Gorro: se separa de Ezequiel Garay tras doce años juntos

El 2022 no comienza precisamente bien para Tamara Gorro y Ezequiel Garay. El mediático matrimonio ha puesto fin a una relación que comenzó en 2010 y que parecía inquebrantable a ojos de la opinión pública. Una inesperada noticia que ha anunciado la propia Tamara a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ha explicado, entre lágrimas, los motivos que les han llevado a tomar esta decisión.

Ezequiel Garay y Tamara Gorro. FOTO: La Razón

“Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio”, ha comenzado diciendo. Sorprendentemente y al menos de momento, no estamos ante una ruptura definitiva, sino un cese temporal en la convivencia: “Nos vamos a separar, que no divorciar. Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido”, ha deslizado completamente abatida por esta situación.

Son cientos los comentarios de anónimos, y también conocidos, que han inundado esta publicación con mensajes de apoyo, cariño, y de fuerza para superar este nuevo bache emocional en la vida de Tamara Gorro, quien ha querido dejar claro que, pese a lo que muchos puedan pensar, su matrimonio no es perfecto: “Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos”, concluye la protagonista.