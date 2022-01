Almudena Cid cuenta la razón de su ruptura con Christian Gálvez: “Estaba abatida”

A finales del año pasado se dio a conocer la sorprendente noticia de que Christian Gálvez y Almudena Cid habían puesto fin a su relación tras más de una década juntos. Parecían una de las parejas más consolidadas del panorama social, pero su amor no llegó a buen puerto y decidieron ponerle punto final. Desde entonces, ninguno se había pronunciado públicamente sobre la dolorosa ruptura, pero ahora la exgimnasta ha roto su silencio y se ha abierto en canal sobre tan duro momento en una entrevista con ‘El País’.

El próximo 26 de enero, Almudena Cid saltará a las tablas con una obra de teatro, ‘Una historia de amor’, y por lo visto fue durante algunas funciones cuando se sinceró consigo misma sobre sus sentimientos por el que fuera su pareja. “Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta”, ha explicado en su entrevista.

De este modo, Almudena Cid deja claro que no ha pasado nada concreto que haya llevado a la pareja a romper su relación, sino que sus sentimientos han cambiado y ya no se querían de la misma forma.

Además, Almudena Cid ha reconocido que fueron -y siguen siendo- momentos especialmente complicados para ella. “Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama”, recuerda en su entrevista con ‘El País’. Por fortuna, la actriz sigue adelante y ha empezado a levantar cabeza: “Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí”.