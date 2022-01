La simpática anécdota de Ana María Aldón y su hijo pequeño: “He pasado la noche fatal”

Ana María Aldón empezó a ser conocida por su relación con Ortega Cano, pero a raíz de su participación en ‘Supervivientes 2020′, la andaluza se ha hecho un nombre propio en la prensa del corazón. Además, ahora colabora de forma habitual en ‘Viva la vida’ y poco a poco se va posicionando también como influencer. La diseñadora cuenta con más de 140.000 seguidores en su perfil de Instagram, con quienes comparte los mejores momentos de su día a día o divertidas anécdotas como la que acaba de narrar. “He pasado la noche fatal”, ha comenzado anunciando la tertuliana.

Por lo visto, Ana María Aldón se acostó a altas de la madrugada porque estuvo estudiando hasta tarde, y aunque tenía la esperanza de aprovechar la mañana de sábado para dormir, su hijo pequeño ha interrumpido sus planes... “A las 7 y cuarto de la mañana el niño se ha despertado porque estaba nervioso porque tenía partido”, ha relatado la esposa de Ortega Cano, que apenas ha podido dormir cuatro horas. Pero la anécdota no termina aquí, y es que cuando han llegado al campo de fútbol, el pequeño de la familia ha vuelto a hacer de las suyas con su madre.

“Cuando hemos llegado le he dicho: ‘¡Venga José, dame un beso, que te vaya muy bien!’, y me voy para él y me estaba mirando con los ojos que se le iban a salir de la órbita. Le digo: ‘¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he dicho?’, y me responde: ‘Tampoco te pases, mami’. No entiendo nada, no tiene nueve años todavía...”, ha explicado Ana María Aldón, que baraja la idea de que a su hijo le haya dado vergüenza que le pida un beso delante de sus compañeros de equipo.

En cualquier caso, la jornada ha terminado de lo más satisfactoria para el pequeño de la familia Ortega-Aldón, puesto que su equipo ha ganado el partido de fútbol con nueve goles frente a dos, de los que él ha marcado cuatro.

El gran ausente parece haber sido Ortega Cano, que no ha aparecido en ningún momento en las publicaciones de Ana María Aldón. Al torero se le cae la baba con su hijo pequeño, así que si se ha perdido su partido de fútbol, de seguro que tenía una buena razón.