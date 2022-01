Bárbara Rey detalla su noche de amor tántrico con Bigote Arrocet

Bárbara Rey acudió al Deluxe para responder, entre otras cuestiones, a los enigmas que rodean a su comentada relación con Bigote Arrocet, y ha confesado que entre ellos ha habido intimidad sexual, aunque no es su pareja: “No, no lo es, si me llegas a preguntar hace unas semanas a lo mejor podría haberte dicho que sí, pero ya no, en algunas cosas Bigote me ha engañado, seguirá siendo mi amigo pero ya no será como antes”.

Barbara Rey en una imagen reciente FOTO: KMJ GTRES

La vedette ha reconocido que, tras una noche de amor, Bigote desapareció de su vida sin darle ninguna explicación. La relación, según Bárbara, se fraguó en los platós de Telecinco dónde coincidieron tras el paso de su hija Sofía y el cómico por “Secret Story”. A partir de ahí, y tras la insistencia de Bigote para que le acompañara a un evento en Madrid, organizado por una amiga suya, se filtra a los medios que entre ambos ha surgido el amor. “Me llamó para que fuese con él y me pareció lo más normal del mundo, pero luego me enteré de que antes de la cena él había llamado a la directora de una revista para contarle que iba a ir a la cena con su nueva novia, algo que no entiendo porque durante la cena apenas me hizo caso” reconocía Rey en Sábado Deluxe.

Unas semanas después, la pareja se reencuentra en Málaga y acuden, rodeados de prensa, al taller de un artista, amigo del chileno, en el que se dejan fotografiar juntos. La imagen sirve a la revista Semana para anunciar oficialmente un noviazgo que, según Bárbara, nunca existió. “Yo creo que no le gusto a Bigote” llegó a decir Bárbara a Jorge Javier.

Bárbara Rey FOTO: archivo

Lo que no negó la de Totana es que tuvieran una única noche de amor, la última del año, en su casa de Marbella ni que esta fuera muy satisfactoria. Según relató, él durmió en la habitación de al lado pero, antes, se metió en la cama de la vedette y tuvieron sexo: No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas... algo sí pasó, pero yo esperaba más después”.

Fue entonces cuando Carmen Borrego le preguntó si habían practicado sexo tántrico, dejando sin palabras a la vedette y a sus compañeros de plató. El sexo tántrico es una forma lenta, meditativa del sexo en donde el propósito no es el orgasmo, sino disfrutar la actividad sexual y las sensaciones del cuerpo.

Aunque Bárbara no quiso entrar en dar detalles sobre los gustos sexuales del cómico, no ocultó su decepción con él, en lo privado y en lo público, y confesó haberse sentido utilizada y engañada por él. Así, tras la cena en Madrid, Edmundo ‘se quedó sin cobertura’ durante cuatro días, hasta que volvió a aparecer en Nochevieja para cenar con ella. Y desde entonces, Bárbara no ha vuelto a saber de él, ya que no responde al teléfono: “Edmundo desapareció de repente. No volvería a repetir con él” dijo dando por zanjada la relación..