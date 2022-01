Blanca de Borbón, prima del Rey Juan Carlos, llama mentirosa a Bárbara Rey

La indignación de Blanca de Borbón, prima del Rey don Juan Carlos, con Bárbara Rey va en aumento. Las evasivas respuestas de la actriz este sábado en el ‘Deluxe’ cuando le preguntaban sobre su relación con el emérito han sacado de sus casillas a la hija del fallecido Leandro de Borbón, quien ha colgado un claro mensaje, en el que recrimina a Bárbara su intervención en el programa sabatino:

“Estimada Bárbara Rey, todo lo que comentaste anoche en ‘Sábado Deluxe’ me pareció un gran mentira. Sigues negando lo que es evidente, y, además, pones contra las cuerdas a tu amiga Chelo García-Cortés. Es una vergüenza. Me da muchísima pena que no defiendas a mi primo, el Rey Emérito, como de verdad deberías defenderle. Y después de contar lo mismo contra don Juan Carlos por más de treinta años, creo que ha llegado la hora de que España sepa la verdad. Muy cordialmente. Blanca Isabel de Borbón “.

De todas formas, los enfrentamientos de Blanca con Bárbara vienen de antaño. Las dos participaron en el reality ‘Acorralados’ en el último trimestre del 2011, y acabaron protagonizando fuertes broncas.

Este mes de enero, Blanca se ha convertido en objetivo de la prensa por sus cartas en defensa de su sobrina, la infanta Cristina, y ahora por la regañina a Bárbara Rey.

La nieta del Rey Alfonso XIII no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa, argumentando con total convicción sus sentimientos.

Desde el entorno de la presentadora y actriz nos dejan entrever que no tiene la menor intención de entrar en polémicas con la prima de su amigo Juan Carlos.