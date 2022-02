Preocupación por el estado de salud de Celine Dion

La cantante Celine Dion nos tiene acostumbrada a lucir siempre delgada. Sin embargo, en sus últimas apariciones ha llamado la atención su extramada delgadez, volviéndose a desatar los rumores sobre un posible trastorno alimentario.

En las últimas fotografías publicadas en la revista francesa “Paris Match”, Dion sale del dentista en Las Vegas, acompañada de sus gemelos, Nelson y Eddy, de 11 años, luciendo muy desmejorada. Sin maquillaje y con el pelo canoso, se hace aún más visible su descuidada imagen.

🚨 NOUVELLES PHOTOS@celinedion le 19 janvier 2022 à Henderson près de Las Vegas avec ses jumeaux Nelson & Eddy chez le dentiste. pic.twitter.com/djtfXNfoCu — CelineDionFansFrance (@CDionFansFrance) January 27, 2022

«Sufro espasmos musculares persistentes que me impiden realizar mi trabajo». Hace dos semana la cantante informaba de sus problemas de salud, a través de un comunicado, motivo por el que cancelaba sus actuaciones. «Tenía muchas esperanzas de que ya estaría lista, pero supongo que debo ser más paciente y seguir el régimen que me prescriben los médicos. Hay mucha organización y preparación en nuestros espectáculos, por lo que tenemos que tomar decisiones que afectarán los planes dentro de dos meses. Estaré muy contenta de volver a estar completamente sana, así como de que todos superemos esta pandemia, y no puedo esperar a volver al escenario nuevamente. Mientras tanto, me han emocionado todas las palabras de aliento que me han estado enviando en las redes sociales. Siento su amor y apoyo y significa el mundo para mí» escribía en su perfil de Instagram.

En el mes de octubre, ya tuvo que cancelar sus shows. «Siempre le pasa lo mismo, es terriblemente exigente con ella misma y su cuerpo ha dicho ‘‘basta’’», afirmaba entonces su hermana a la revista francesa para justificar que la cancelación no se trataba de un “capricho”..