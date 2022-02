Mabel Lozano: “Muchos hombres casados van al puticlub de lunes a jueves y los fines de semana son padres de familia ejemplares”

Bajo el seudónimo “Puta”, Mabel Lozano ha comenzado su conversación con Mara Torres en El Faro. Amante de su tierra, la modelo ha confesado que no podría vivir sin Castilla, y en concreto sin su pueblo Vilaluenga de la Sagra, en Toledo. “Yo puedo vivir sin el mar, pero no sin Castilla. Sin sus campos, su olor, sus colores y los molinos”, ha dicho. Sin embargo, quiso salir de allí: “Era la más alta del pueblo y todo se me hacía muy pequeño. Me parecía que había mucha frontera y quería viajar, ver mundo y conocer gente alta”.

Lozano ha hablado también de que en su pueblo “había un puticlub y en el pueblo de al lado, otro. En Castilla-La Mancha tenemos el récord de tener muchos puticlubs y si los hay es porque hay mucha gente que los demanda, pero yo nunca vi a ninguna prostituta caminar por mi pueblo. Esas mujeres eran supuestamente libres, pero no las veías en las mercerías, ni en misa, ni en el supermercado. No salían”.

La presentadora llegó a Madrid para estudiar, y en una de sus salidas topó con un anuncio de Joy Eslava en el que decía: “Hacemos un desfile y regalamos dos pantalones Lois”. Probó suerte y meses más tarde se subía a las más importantes pasarelas del mundo.

Hizo sus pinitos en series de televisión como “Los ladrones van a la oficina” y “La casa de los líos”, pero desde hace 17 años su principal actividad es documentarse sobre la trata sexual. Autora de dos libros “El Proxeneta” y “PornoXplotación”, así como ganadora de un Goya por el corto documental “Biografía del cadáver de una mujer”, Mabel Lozano es una de las mayores expertas del mundo en explotación sexual. Y una de las conclusiones de su trabajo como experta en el tema es que conoce a la perfección el perfil de demandantes de sexo de pago: “Hombre casado que de lunes a jueves va al puticlub y los fines de semana es un padre de familia ejemplar”. Hay unos 8.500.000 de hombres españoles, más de un 38%, que reconocen consumir sexo de pago: “Hay políticos, fontaneros, banqueros, albañiles y, cada vez más, chavales jóvenes”. “¿La solución sería prohibirla?”, le ha preguntado Mara Torres. “No, sería abolirla”, ha respondido Mabel.