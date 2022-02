Así es Miryam Benedited, la coreógrafa que despertó la polémica del Benidorm Fest

Tres mujeres españolas y dos hombres integraban el jurado del Benidorm Fest, entre las que destaca la coreógrafa Miryam Benedited, que tras la victoria de Chanel Terrero despertó la polémica de un posible “tongo” después de conocerse que ambas mantenían un vínculo. Algo que desde RTVE desmintieron y la propia protagonista ha querido aclarar públicamente: “La palabra vinculación ya es que me parece desmesurada. Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Es imposible que en mis 30 años de trabajo no hubiera coincidido con prácticamente todos los bailarines o artistas. Lo que hizo Chanel fue hacer una sustitución en un programa en el que yo estaba trabajando en el año 2015-2016. No he vuelto a trabajar con ella nunca más. Y con ella como con un montón de bailarines y artistas”, aseguraba en el programa ‘Todo es Mentira’.

Pero, ¿quién es Miryam Benedited?

Nacida el 22 Julio 1970 en San Sebastián (Guipuzcoa), Miryam Benedited Arce, es considerada una de las mejores coreógrafas y escenógrafas del país. Comenzó sus estudios de danza en su ciudad natal completando después su formación en Madrid, New York (Broadway Dance Center, Steps…), Londres (Pineapple) y Los Angeles (Edge). Sus conocimientos abarcan muchos estilos: clásico, jazz, modern jazz/lyrical, funky, hip hop, videodance, ballroom, salsa…

Comenzó su andadura televisiva en varios programas musicales como ‘Entre amigos’, ‘Telepasión’ o ‘Verano de Estrellas, pero se dio a conocer en 2002 gracias a la serie de televisión ‘Un paso adelante’, donde ejerció como coreógrafa. Un éxito que le abrió las puertas de la academia más famosa de la pantalla, la de ‘Operación Triunfo’, donde participó desde 2006 a 2008 y posteriormente en 2017.

Actualmente acumula más de 20 años de experiencia a sus espaldas, es la directora de MB Dance, trabaja en el programa “Tu cara me suena” de Atresmedia y completa el grupo nacional dentro del jurado la mezzosoprano e inspectora de la Orquesta y Coro de RTVE, Estefanía García.

Tal y como figura en su página web, en 2016 Miryam Benedited recibió en Donostia el Premio a la Trayectoria Artística 2016.