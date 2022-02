Miryam Benedited aclara su relación con Chanel: “Es mentira. Conozco a todo el mundo”

El regreso del Benidorm Fest ha sido por todo lo alto en todos los sentidos. Ha recobrado su mayor esplendor y también polémica. El gran foco se ha puesto en la manipulación al asociarse relaciones personales en el jurado con la ganadora Chanel Terrero y más en particular con la coreógrafa Miryam Benedited.

La propia casa de RTVE dio una rueda de prensa para aclarar cómo habían sido las votaciones de la audiencia. Datos que ponían en puntos más antagónicos de lo que se sabía al jurados y el público.

Myriam Benedited entró ayer en el programa de Risto Mejide, “Todo es mentira”, «Estoy alucinando con lo que estoy viviendo. Es loco, es ridículo, es absurdo. A mí se me llama para poner a disposición del Festival mi profesionalidad y valorar las actuaciones de una forma global, las puestas en escena. He hecho un millón y medio de programas, de puestas en escena, me he formado fuera. Tengo criterio para poder hacerlo», apuntó.

Miryam Benedited aclara la polémica: “Chanel hizo una sustitución en TCMS y después no volví a trabajar nunca con ella” #TodoEsMentira3F pic.twitter.com/UU2BbFOq23 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 3, 2022

Recordó Benedited que: «Nosotros no hemos cobrado ni un duro por hacer de jurado. No está pagado. Nosotros hemos ido de invitados con todo nuestro cariño y con toda nuestra ilusión».

Sentirse libre

«Yo he sido libre de opinar y TVE hasta el último momento entró en nuestro camerino y nos deseó que todo fuera bien y que nos sintiéramos libres de votar según vuestro criterio profesional. Y es lo que he hecho. Yo no tengo emoción, ni fanatismo. Y me da igual si va una persona o va otra. Lo único que voy a aportar es bajo mi criterio sobre lo que estoy viendo. Yo no sé que han votado el resto de mis compañeros», proseguía diciendo.

Risto le agradeció su participación: «Te conozco de hace muchos años, no hay persona que no haya trabajado en TV que no haya trabajado contigo. Eres de las mejores coreógrafas del país», le decía. Coincidieron en la etapa de " ‘Operación Triunfo’ en Telecinco.

Y fueron al grano sobre su relación con Chanel: “La palabra vinculación ya es que me parece desmesurada. Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Es imposible que en mis 30 años de trabajo no hubiera coincidido con prácticamente todos los bailarines o artistas. Lo que hizo Chanel fue hacer una sustitución en un programa en el que yo estaba trabajando en el año 2015-2016. No he vuelto a trabajar con ella nunca más. Y con ella como con un montón de bailarines y artistas», se justificaba.

Buena candidata

«Si me parece una buena candidatura no la voy a penalizar por el qué dirán. Conozco a todo el mundo, lo que pasa es que lo único que se ha rascado es eso», comentó.

Por otro lado, desmintió cosas que se han dicho: «Es mentira que yo esté contratada por la discográfica de Chanel, yo ni sabía que Chanel estaba ahí hasta que escuché todas las canciones».

Hablaron de cómo fueron las votaciones: «Nosotros nos sentamos en una mesa para ver todo en directo y una pantalla con las realizaciones, vamos votando, una chica se lleva las votaciones, suma y nos traen las votaciones en total. No tenemos un momento de reflexión, no es ese punto del jurado se va a deliberar. Es que fue más limpio. Cada uno votó lo que quiso, lo suman y nos lo traen», aseguraba.

«Nosotros nos vimos con dirección para ver los ensayos y comentamos los ensayos porque a veces se varía mucho del ensayo a la actuación final. Es evidente que un coach vocal puede modificar algo si en un ensayo no está bien afinado y luego en la final sí lo hace», decía sobre la relación de los cinco miembros del jurado

Sobre Chanel

«Es una gran profesional y lo que hace es dificilísimo. Si la gente lo supiera, la miraría de forma diferente. Y me gustaría que de verdad pudiésemos estar hablando, en vez de criticar tanto lo que los profesionales hemos hecho, hacer lo que están haciendo fuera que es flipar con lo que enviamos a Eurovisión», argumentaba.