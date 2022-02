Raquel Bollo triunfa en su debut como diseñadora de moda flamenca

A Raquel Bollo la arroparon todos los suyos en uno de los días más especiales de su vida, la tarde en la que cumplió su sueño de debutar en la pasarela del SIMOF sevillano como diseñadora de moda flamenca.

Un desfile en el que los grandes lunares, los volantes y el colorido primaron sobre el resto. Al finalizar, Raquel recibió los mayores aplausos de su vida… y un ramo de flores de la mano de su novio Curro.

En la sala no faltaron sus hijos, Alma y Manuel; y amistades como Ernesto Neyra, Olga Moreno, Belén Esteban, Irene Rosales, Anabel Pantoja, Fiona Ferrer, Carmen Lomana, Luis Rollán o Norma Duval…

La novel diseñadora no pudo reprimir las lágrimas, emoción a raudales y abrazos continuos. Raquel confesó que “he cumplido un gran sueño, llevaba años pensando en este día y se ha hecho realidad. Además, estoy rodeada de mi gente, el auditorio de SIMOF está lleno de gente que me está demostrando un cariño inmenso. Tengo aquí a mis hijos, a mi nieta, mis diseños han sido acogidos muy bien.., ¿qué más puedo pedir? Se me han saltado las lágrimas por la emoción. Es un día maravilloso”.

Norma Duval, Raquel Bollo, Fiona Ferrer y Carmen Lomana en SIMOF. FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Belén Esteban se deshizo en elogios hacia su íntima amiga: “Sus diseños son preciosos, me gustan muchísimo, tienen mucho estilo y le auguro un gran éxito”.

Olga Moreno acudió con sus hermanas y dio la callada por respuesta cuando le preguntaron los periodistas por su situación con Antonio David Flores. Luego, en un aparte, nos dimos un abrazo y me dijo “no te preocupes, estoy bien”. Nos une una amistad muy sincera y estamos en contacto por WhatsApp todas las semanas. Me duele ver su cara triste, no puede ocultar sus preocupaciones. La encontré muy guapa, es una mujer de una belleza serena y transmite sensibilidad.

A Irene Rosales, según propia confesión, no le gustaron algunas de las declaraciones de su marido, Kiko Rivera, a la revista ‘Lecturas’, sobre todo la parte dedicada a su hermana Isa. Está preocupada por la actitud del padre de sus hijas, pero desmintió que estuvieran pasando una crisis matrimonial.

Una modelo pasando con un vestido de la diseñadora Raquel Bollo durante el tercer día del SIMOF FOTO: Joaquin Corchero Europa Press

Por su parte, Ernesto Neyra llegó acompañado de una mujer rubia guapísima, es la primera vez que le veo con su novia. Y me aseguró muy sonriente que “estoy muy feliz”.

Anabel Pantoja se hizo la muda y ni se acercó a los reporteros. Solamente habla para su programa, ‘Sálvame’, y desapareció de escena nada más posar con Raquel al acabar el desfile.

Alma se encargó de entregar las invitaciones en la puerta del SIMOF. Se la veía contenta, pero algo nerviosa: “Es lógico que mi madre y yo estemos nerviosas en esta tarde tan especial. Pero estoy convencida de que este debut va a ser un éxito”, y no se equivocó.

Por la noche, buena parte de los nombrados se reunieron con Raquel Bollo en un restaurante para celebrar juntos esta jornada tan especial.