El determinante papel de Raquel Bollo en el reencuentro de Isabel Pantoja y sus hijos

Clan Pantoja

Si Raquel Bollo no hubiera estado junto a Kiko Rivera, en el momento en el que todos tuvieron conocimiento de la muerte de Ana Martín, su abuela, Agustín Pantoja se habría salido con la suya, una vez más. Pero la que fuera prima política de Isabel Pantoja, por su matrimonio con Chiquetete, su confidente y planchadora de sus batas de colas durante años, consiguió lo que hubiera sido imposible sin su sabio consejo: que los hijos de Isabel Pantoja cruzaran la valla de Pantoja para arropar a su madre en un momento tan triste y delicado.

Kiko Rivera llega a Cantora para despedirse de su abuela Ana FOTO: Gtres Gtres

Este hecho, confirmado por Belén Esteban, que estaba presente en La Graciosa junto al clan Pantoja cuando se hizo público el fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja, propició el ansiado reencuentro entre madre e hijo y provocaría un nuevo cisma familiar entre Kiko Rivera y su prima Anabel, que hasta entonces había ejercido como “mediadora familiar”. El Dj está convencido, tras hablar con su madre, que Anabel no ha hecho más que enturbiar la relación entre madre e hijo.

Kiko Rivera cruzó la valla de Cantora para darle un abrazo a su madre

Hacía más de un año que el dj no entraba en Cantora. Antes de la emisión de La herencia envenenada, el programa que provocó el cisma familiar, madre e hijo ya estaban distanciados. La última vez que estuvo en la finca fue el 2 de agosto de 2020, cumpleaños de la tonadillera, día en que su hijo descubre que su madre tenía en una habitación bajo llave los trajes de torear de Paquirri que sus hermanos, Francisco y Cayetano, le llevan reclamando durante décadas. Aquella mentira le haría abrir los ojos, dar credibilidad a los que aseguraban que la viuda de Paquirri había actuado de mala fe en el reparto del legado del torero, e investigar, por su cuenta, todo lo sucedido tras la muerte de su padre.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja FOTO: Mediaset

Así, no sólo descubrió que su madre había vendido algunas tierras que le pertenecían por herencia y obtenido un gran rendimiento a la explotación de Cantora, sino también que había puesto su futuro en peligro haciéndole firmar un poder a su tío Agustín que le permitió gravar su parte de la finca. Los graves problemas económicos del dj, provocados por su deuda con Hacienda y el hecho de tener su patrimonio embargado e hipotecado, provocarían su participación en el programa que arremetería sin piedad contra su tío Agustín y su madre. Desde entonces, la relación entre ellos está rota y muy deteriorada en lo que afecta a Isa Pantoja, quien pese a no tener nada que ver en el asunto ha salido salpicada, al contrario que Anabel Pantoja, la única que mantiene la relación con el tito Agustín y la tonadillera.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez FOTO: Gtres Gtres

Por eso, al enterarse los nietos de Doña Ana por la prensa de su fallecimiento, cuando se encontraban en la isla de La Graciosa para acudir a la boda de Anabel Pantoja, Kiko Rivera estalló en sus redes contra su madre. Indignado por no haber sido informado sobre la gravedad del estado de su yaya, y por no dejarle dar el último adiós: “Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... “No queremos que venga nadie” decía en un post demoledor. Al parecer, fue Anabel quién le transmitió que le estaba negado el acceso a su finca, donde se velaba a su abuela, incendiando aún más al dj.

Pero su actitud cambiaba radicalmente gracias a la intermediación de Raquel Bollo que le hacía ver que su presencia era necesaria en un momento tan difícil para su madre. La ex colaboradora de Sálvame, al descubrir que Anabel Pantoja estaba comprando billete de avión para volar a Sevilla sin contar con sus primos, llamó a Kiko y le dijo que él también debía ir, ofreciéndose para mediar en esta difícil situación. Raquel Bollo, que mantiene una tirante relación con Agustín Pantoja, estaba dispuesta a enfrentarse con quién se interpusiera entre Isabel y aquellos, que como ella misma y sus hijos, querían estar junto a Isabel Pantoja en uno de los momentos más duros de su existencia.

Kiko Rivera descubre la supuesta traición de su prima Anabel

Según desveló Kiko Matamoros, sería a raíz de ese viaje a Cantora, cuando el dj habría descubierto que, durante el distanciamiento con su madre, Anabel Pantoja no habría hecho más que enturbiar la relación. Ella, la única que tenía comunicación con Cantora, era quien le había dicho que no sería bien recibido en Cantora y que “Isabel ya no lo considera ni su hijo”. Sin embargo, lo que se encuentra en Cantora es a su madre “hecha trizas” y “que se lo come a besos”. Según Matamoros la cantante le dice a su hijo “que no sabe el tiempo que llevaba queriendo y pidiendo hacer esto”.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera durante la emisión de “GH Dúo”

Muy tocado y afectado por todos los acontecimientos y, especialmente, por el encuentro con su madre, Kiko Rivera decide cancelar su presencia en la boda de Anabel Pantoja. Aunque lo que trasciende a la prensa es que ha comunicado a su prima que no acude porque se encuentra mal anímicamente, su ausencia esconde el malestar que tiene el dj con Anabel desde que sale de Cantora. “Kiko sale con el convencimiento de que su prima le ha traicionado y ocultado la verdad”-asegura Matamoros, gran amigo del hijo de Paquirri.

Así, la muerte de la matriarca, que ha conseguido reunir a Kiko con su madre, podría tener consecuencias inesperadas en las relaciones familiares. El enfrentamiento entre los diferentes miembros la familia Pantoja continúa pero, ahora, la neutralidad de Anabel se pone en duda. Kiko Rivera considera que su prima ha jugado por detrás, de la mano de su tío Agustín, para impedir la reconciliación con su madre. Los motivos que se exponen para traicionar a su primo preferido serían afianzar su papel como tertuliana al ser la única persona que tiene acceso a Cantora y ser el miembro de la familia preferido por el núcleo duro del clan Pantoja.