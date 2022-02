Laura Escanes pasa por quirófano por un problema de hemorroides

La influencer contó a sus seguidores hacen unas semanas que padecía un problema de hemorroides posparto. “En el parto se hace mucho esfuerzo. Del parto y el embarazo es muy común que salgan hemorroides y lo que pasó es que no se curaron del todo, hicieron trombo. La única manera de quitarlas es vía operación”, relataba en su cuenta de Instagram.

Un asunto que como ella mismo aseguró “no es plato de buen gusto”, pero la única manera de acabar con ello era pasando por quirófano. Pues bien, parece que ha llegado el día. Laura Escanes ha publicado varios stories esta mañana, desde la cama del hospital, en los que confirma que ya ha sido operada y todo ha ido bien.

Laura Escanes, operada de un problema de hemorroides FOTO: Instagram

“Sí, la operación ha sido hoy, que no había dicho nada por aquí del día porque me estaba mentalizando. Operación sencilla y ha ido todo perfecto. De momento con la anestesia y calmantes no noto nada, veremos luego en casa. ¡Esperemos que la recuperación sea lo más rápida posible!”, asegura.

De esta manera la influencer ha querido normalizar un problema, como el de las hemorroides posparto, que sufren muchas mujeres tras dar a luz. Un detalle que sus seguidoras han agradecido.