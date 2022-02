Belén Esteban está en plan conquistadora, mientras Isabel Díaz Ayuso copa la actualidad política o cosa que se le parezca. Todo eso contrasta con el contagiador aspecto luminoso de Belén dispuesta a comerse el mundo. Y quiere empezar por Dubái- ¡toma ya con el exotismo!- curiosa elección que da pie a muchas opiniones discrepantes y quizá inicie un nuevo capítulo viajero. Asegura que «ni en mis mejores sueños», que yo más bien llamaría pesadillas y me quedo muy corto. La arriesgada historia da pie a un insólito capítulo aventurero. Puede ofrecernos de todo, jolgorio, risas o melancolía. Hay que probarlo todo y Belén, fiel a sí misma, y a sus arrogancias tan valientes y posiblemente impensadas, está dispuesta a demostrarlo. La historia da pie a un nuevo capítulo, o a varios, preparados para la sorpresa, el alucine o la carcajada más desvergonzada, que de todo habrá en este aquelarre. Y nos quedamos en qué pasará a partir de ahora. Lo esperamos todo con el mejor aplauso y dispuestos a risa, jolgorio, y sorpresa aventurera, mientras que Carrasco está dispuesta a ocupar la primera plana. La veo lanzada, firme y lista a comérselo todo de plano y esto produce sudores en la actualidad. Imagino que no le será fácil, pero entre nosotros todo es posible. Para añadir emoción, los Mohedano rematan la faena, algo que siempre alivia y distrae.

Me pregunto hasta dónde llegará la nueva aventura, desfachatez, arrojo o peripecia de Belén, algo que ya solo de entrada produce calores. Se atreve con todo, nadie la gana a valentía, atrevimiento, y vuelve a demostrarlo. Apuesto por ella y un futuro de lo más victorioso, jaleado y prometedor. Mientras una debuta en «el corazón», aunque no sin el tiempo, el cuadro se completa con la sencillez de la estricta Matilde Solís. Con ella me quedo. No la perdamos de vista, dará mucho juego a partir de ahora. Tiene un físico impactante como de actriz americana. O eso espero. Prometen momentos surrealistas. También la situación sentimental de Luis Figo y Helen Swedin, que vuelven al amor o eso pretenden que creamos.