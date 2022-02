El problema de salud que Kiko Rivera arrastra desde hace más de un mes

Los fans de Kiko Rivera están preocupados por el Dj, y es que desde hace más de un mes arrastra un problema de salud que le impide hacer vida con normalidad e incluso ha tenido que paralizar buena parte de sus proyectos. Se trata concretamente de un ataque de gota agudo, un tipo de artritis que causa dolor e hinchazón en las articulaciones. Tales son los fuertes dolores que padece el hijo de Isabel Pantoja que se ve obligado a caminar con ayuda de una muleta.

“Estoy hasta las narices del dolor de gota. Llevo un puñetero mes sin poder doblar la rodilla. Ya no sé qué hacer y estoy empezando a desesperarme. Por favor que alguien venga y me corte la puta pierna. Vaya puta mierda de 38 años que tengo”, escribía este fin de semana en sus redes sociales.

Tal y como podemos ver en sus redes sociales, Kiko Rivera ha retomado su actividad en Twitch. Pero ha sido su mujer, Irene Rosales, la encargada de dar el parte de salud de su pareja, que se encuentra “rabiando” de dolor: “La verdad es que le está dando fuerte pero nada, a cuidarse, paciencia y ya está”, ha afirmado a EP.

Sobre lo que no han querido pronunciarse ninguno de los dos es sobre las últimas declaraciones de Isa Pantoja, en las que aseguraba que Kiko es un bonachón pero a veces se le va mucho la cabeza. “Habrá gente que lo entienda y gente que no, incluso ella misma, pero ya dije en su día que mi cabeza no está para más problemas y me voy a mantener al margen de todo”, asegura tajante Irene Rosales a dicho medio zanjando así la guerra abierta que mantienen los hermanos Pantoja.