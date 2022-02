Isa Pantoja, más dura que nunca, machaca a Kiko Rivera y al clan Pantoja

Anoche, Isa Pantoja decidió descansar unos días de la tormenta mediática familiar que está viviendo y entró a la casa de ‘Secret Story’ para desconectar. La hija de la tonadillera se mostró muy ilusionada y agradecida por este nuevo reto televisivo y no pudo evitar emocionarse al recordar que en ese lugar, cuatro años atrás, conoció a su actual pareja y prometido, Asraf Beno.

Su hermano, Kiko Rivera, se quedó a las puertas de entrar en el programa televisivo tras la durísima entrevista que protagonizó esa semana, donde atacaba cruelmente y sin piedad a su hermana pequeña. A modo de castigo, la organización decidió que el dj no participase en el reality. Parece ser que Telecinco, al proponer a Isa Pantoja como concursante de ‘La casa de los secretos’ se ha posicionado en el bando de la peruana y le ha dado la espalda al hijo de Paquirri.

Isa Pantoja en 'Secret Story' FOTO: Telecinco Mediaset

Aunque pueda parecer que Chabelita le ha quitado el puesto a su hermano, la joven se mostró muy tajante cuando le preguntaron en ‘Ya son las 8′ por ese tema y respondió: “En realidad, se lo quitó él solito. Estoy contenta y espero pasarlo bien con ellos. Van a valorar una cara nueva y espero que hagamos cosas divertidas”.

Una vez dentro de la casa, la benjamina del clan Pantoja contestó a cada una de las preguntas que le hicieron sobre su familia sin ningún tipo de pudor y sentenció otra vez a su hermano Kiko Rivera y a todos los miembros de su familia que le han dado la espalda y que, de manera pública, han mostrado su rechazo hacia Chabelita.

Durante la gala, Carlos Sobera le preguntó abiertamente sobre los invitados de su boda con el modelo, e Isa Pantoja, sin pelos en la lengua, contestó: “Ahora mismo tengo claro a los que no invitaría. De mi familia, a los que no tengo relación y a mi hermano tampoco. No procede. La verdad es que prefiero quedarme aquí, ojalá me dejéis aquí un buen tiempo”.

Tras soltar esa bomba, la hija de Isabel Pantoja entró a la casa de ‘Secret Story’ ajena a cualquier tipo de reacción familiar. ¿Contestará Kiko Rivera, como nos tiene acostumbrados, a los comentarios de su hermana? ¿Cómo habrá sentado en Cantora que Chabelita no haya incluido a prácticamente nadie del clan familiar en su lista de invitados de boda?