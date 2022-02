Kiko Rivera contraataca a Isa Pantoja: “Ser sincero solo empeora las cosas”

Lejos de enterrar el hacha de guerra entre Kiko Rivera y Isa Pantoja, el conflicto entre hermanos continúa más vivo que nunca. Y es que, aprovechando que ha sido la elegida para entrar en la casa de ‘Secret Story’, Chabelita ha hablado sobre su relación con Asraf, a quien conoció hace tres años en ese mismo lugar e ilusionada, ha contado a quién invitará a su enlace: “Ahora mismo tengo claro a quién no invitaría. De mi familia ya sabéis con quién no tengo relación y a mi hermano ahora no procede”.

Un dardo envenenado hacia su hermano, que no ha tardado en responder. Eso sí, Kiko Rivera lo ha hecho a través de redes sociales, donde ha encontrado el medio idóneo para expresarse con total libertad tras sus polémicas declaraciones en la revista ‘Lecturas’. A través de un post en Instagram y sin hacer alusión a Isa, el Dj escribe: “Aprendí a callar lo que siento porque a veces ser sincero solo empeora las cosas”.

“No siempre se calla para guardar silencio; se calla para conservar la paz. A veces estar en paz, es mejor que tener razón” ha añadido en sus stories, dejando entrever que por el momento prefiere no entrar en guerras mediáticas ni avivar el fuego entre ambos.