Kiko Rivera, volcado en su nueva etapa profesional, se olvida de toda polémica

Todavía colea la escandalosa entrevista que Kiko Rivera concedió a la revista Lecturas, en la que atacaba como nunca antes a su hermana Isa Pantoja y su madre. Unas polémicas palabras que han provocado que el clan Pantoja se encuentre más distanciado que nunca, e incluso podría haber hecho mella en su relación con Irene Rosales, que podría no estar de acuerdo con su marido.

Pero tras el revuelo originado, al parecer y según dejó entrever en su intervención en ´Sálvame’, Kiko se arrepiente de haber contado ese hecho tan íntimo de su hermana, pero no de los sentimientos que tiene hacia ella y su madre, a las que por el momento no quiere ver. Incluso aseguró que su entrevista no fue fruto de una recaída y que las adicciones que sufrió son cosa del pasado: “No he tenido ninguna recaída, estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo. Me dijeron que me alejase de mi familia porque no me hacían bien y he seguido sus instrucciones. Me calenté en la entrevista, no pude controlar los sentimientos”.

Incluso se ha visto obligado ha publicar un post en Instagram en el que se pide disculpas por estas fuertes declaraciones: “La vida a veces te pone en situaciones complicadas. En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar. Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos. Se han dicho cosas sobre mi muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer( todos ellos tendrán que demostrarlo). Sin más, quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue, sé que muchos de ellos están sufriendo. Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación”.

Volcado en su nueva etapa

Pero al margen de polémicas familiares, Kiko Rivera comienza mañana una nueva etapa profesional. Tal y como anunció hace unos días en redes sociales, después de un año trabajando con una de las discográficas más importantes de nuestro país, ‘Universal Music’, este acuerdo ha llegado a su fin.

Así, este 8 de febrero, el Dj toma las riendas de su proyecto musical y publica el single ‘Martes’, que supone el comienzo de una nueva etapa para el artista. “Con este single se acaba mi camino con Universal. No voy a profundizar en esto pero ha sido de mutuo acuerdo. Vuelvo a tener el control. Vuestro Kiko seguirá siendo el mismo. Vuestro Kiko siempre da la cara. Más que nunca los míos los que me seguís y me queréis, este año lo vamos a bordar”, aseguraba.

“Donde vayan tus pestañas, ahí, ahí me quiero quedar...”, reza la letra del adelanto que ha publicado el hijo de la tonadillera y que a juzgar por el ritmo del tema, promete convertirse en todo un hit de Kiko. Tendremos que esperar hasta las 00.00h de esta noche para saber cómo sigue la letra de esta canción y si se trata de toda una declaración de amor que zanje los rumores de crisis en su matrimonio con Irene Rosales.