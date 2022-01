La crónica de Marta Robles: Que levante la mano quien quiera pagar escoltas a Urdangarin

Lunes

Alegría tras hallar a Lucía (13 años), después de cinco días, pero en alerta por la de Esther (35 años), tras doce. La primera parece que fue una desaparición voluntaria, la segunda forzada. El pronóstico, por desgracia, no es el mismo.

¿Guerra híbrida entre Rusia y Occidente? ¿Una especie de «cuidadito, que estoy aquí y mira las fuerzas que tengo para combatirte, aunque de momento no las use»? Pues eso anda haciendo Putin con más de 100.000 soldados desplegados en la frontera. Los pelos como escarpias…

Reservistas ucranianos

¿Sabían que Hacienda ha ingresado 2.000 millones porque el 40 % de las ayudas directas a Pymes ha quedado desierta. No, no es que las Pymes no las necesitaran, sino que les pidieron requisitos imposibles para poder recibirlas... Parece un chiste. Pero no tiene gracia.

Primero fueron las fotos del nuevo amor de Iñaki y después el comunicado de «interrupción de la relación matrimonial» de Urdangarín y Cristina. ¿No podrían haberlo hecho al revés, por una cuestión de respeto? Hay asuntos en los que el orden de los factores sí altera el producto.

Martes

Nada, que Johnson, a la espera del informe sobre el «partygate», dice que no dimitirá. ¿A que no se lo esperaban? Ni con agua caliente se va este hombre nefasto para su país.

Y ahora nos cuenta la ministra Darias que los contagiados de ómicron tienen que esperar no cuatro semanas como estaba establecido para recibir la tercera dosis, sino cinco meses. Pero, entonces, si han pasado más de nueve meses desde la anterior dosis y aún no te puedes vacunar, ¿te quedas sin pasaporte covid? Pues sí, pues sí…

Hablando de pasaportes. Desarticulada una red que los falsificaba, en la que había hasta cómplices sanitarios para que los no vacunados pasaran por vacunados. ¿Los usuarios? Omar Montes, la Reina de la Coca…

El Gobierno cita a una reunión al mayor que ha recogido 380 000 firmas para que los bancos atiendan presencialmente. Por fin los tenemos en cuenta. Los mayores son mayores, no son tontos.

Biden deja fuera a Sánchez en su ronda de contactos para debatir la situación de Ucrania. El feo no se lo hace a Sánchez, sino al presidente de España, es decir, a todos los españoles. Lo digo por si algún tonto se alegra.

Joe Biden

¿La reforma laboral del Gobierno? Sigue en el aire. Le ponen más pegas (sobre todo por no sacarle partido si la apoyan) sus socios, que el mismísimo PP.

Miércoles

Pillan a Pablo Iglesias en un mensaje de Telegram reconociendo que tiene los números de las encuestas del CIS antes de que se hagan públicos. En fin, no tengo palabras.

Pablo Iglesias en Valladolid

La terrible confesión de abuso, acoso y violación sufrido por el escritor Alejandro Palomas por un profesor religioso del colegio La Salle vuelve a sacudir los pilares de la Iglesia.

En Europa sugieren etiquetar el vino como el tabaco, relacionando su consumo con el cáncer… ¿Y todos esos otros alimentos que, según algunos expertos, también lo provocan, aceleran o dan de comer, desde las grasas saturadas al azúcar?

Identifican el primer biomarcador que detecta el cáncer de páncreas en su fase inicial con solo un análisis de sangre. Yo creo que es la noticia más importante de la semana.

Jueves

Casado traslada su apoyo a Sánchez sobre Ucrania… Menos mal, solo faltaría que aquí se enfrentaran también.

Una universidad británica advierte a los estudiantes que 1984 de George Orwell es una obra perturbadora y ofensiva. Bueno, mientras no pretendan quemarla o reescribirla…

¿Que hay otra variante de omicron que se llama «sigilosa»? Ay.

Primer día ya sin mascarilla ni pasaporte en Inglaterra, aunque las cifras de los fallecidos sean altísimas. Y dentro de nada desaparecerán también los test a viajeros y las cuarentenas a infectados. Ellos son así.

Polémica porque los escoltas de Urdangarin no avisaron a Interior de su escapadita a Bidart para bañarse con su Ainhoa… Pues a mí me da igual. Pero que levante la mano quien quiera seguir pagándole los escoltas (Interior también somos todos).

Iñaki Urdangarin

El caso de las menores tuteladas prostituidas en Madrid requiere una comisión de investigación que deberíamos exigir todos los madrileños. Diga lo que diga Ayuso.

Viernes

Mira por dónde, la supuesta filtración de datos de las encuestas del CIS por parte de Tezanos a Iglesias («El Confidencial» asegura que comieron juntos, justo antes) puede costarle la inhabilitación. ¿Y lo que echaríamos de menos sus resultados con lo «fiables» que son?

Georgina Rodríguez

Christiano ilumina la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa de Dubai, por el 28º cumple de Georgina. 828 metros de luces. Qué bonito es el amor, sobre todo cuando hay dinero.