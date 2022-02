Alejandro Sanz, nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en su mejor momento profesional y personal

Grandísimas noticias para Alejandro Sanz, que este lunes ha recibido uno de los mayores e inesperados honores de su vida: ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía. “¿Hay algo más bello que pertenecer a una familia? Yo creo que no. Hoy, me visto de gala para recibirte y darte las gracias con el corazón revolucionado”, publicaba el artista emocionado en sus redes sociales tras enterarse del reconocimiento otorgado por la Junta de Andalucía.

“Una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto. Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra, que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo”, confesaba Sanz, doblemente feliz porque, al igual que él, el compositor Manuel Alejandro - “mi padrino, ahora también tu hijo y mi hermano, poeta de la canción” - recibirá el mismo reconocimiento que él el día de Andalucía, tierra de ambos y de la que ahora los dos serán Hijos Predilectos. “La verdad, no puedo pedir más”.

Alejandro Sanz posa con la estrella de la fama FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Madrileño de nacimiento pero andaluz de corazón, ya que su madre era de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y su padre de Algeciras, Alejandro Sanz se encuentra viviendo uno de sus mejores momento a nivel profesional. A sus 53 años puede presumir de haber vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ganar, entre otros muchos reconocimientos, 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Un éxito imparable que también le hizo merecedor de una estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood, todo un logro que jamás había imaginado.

Además, el artista disfruta de uno de sus momentos más dulces junto a la artista cubana Rachel Valdés, tras su separación de Raquel Perera después de diez años juntos y dos hijos en común. Divorciada de un importante abogado catalán y representante legal de algunos futbolistas, la artista tiene un hijo, Max, de cinco años, fruto de esa relación; Valdés le ha devuelto la ilusión. Ambos se conocieron hace dos años gracias a unos amigos en Miami y en la actualidad presumen de ser una de las parejas más sólidas del panorama, haciendo gala de su amor redes sociales.