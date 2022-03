La crónica de Marta Robles: ¿Predijo Nostradamus esta guerra?

Lunes

Cuarto día de guerra en Ucrania. Robles avanza que España ampliará el número de efectivos en los contingentes desplegados… Entretanto, el continente europeo y, sobre todo Rusia, se llena de bulos y de desinformación. Todos somos Ucrania.

¿Predijo Nostradamus esta guerra? Eso aseguran algunos. Otros, que la Virgen de Civitavecchia anticipó la pandemia y, tras ella, una guerra nuclear. Para echarse a temblar.

Martes

Aterrador ver esa fila de tanques de más de 60 kilómetros que se dirige a Kiev.

Rusia bombardea la sede del gobierno en Jarkov y se prepara para rodear Kiev con decenas de tanques, mientras Lavrov, el ministro de exteriores ruso, asegura a la ONU que el objetivo es «desnazificar Ucrania». Las malditas y siempre falsas justificaciones de la guerra… Los refugiados se multiplican y las madres de soldados rusos denuncian que los llevan a la guerra engañados.

Pablo Casado se queja de una reacción inédita que no merece y se pone al servicio de Núñez Feijóo. Ayuso, entretanto, pide que expulsen del PP a los que han formado parte de la campaña contra ella. Por cierto, ¿sabían que, al parecer, Casado ofreció a Ayuso convocar de inmediato el congreso del PP de Madrid a cambio de firmar la paz?

¿Y qué pasa en China en estos días? Pues que guarda silencio… En los juegos, Putin y Xi Jinping reforzaban su amistad sin límites y criticaban el expansionismo de la OTAN. Ahora, China calla, pero también silencia las voces contra la guerra de Ucrania.

Bandera de Ucrania durante una manifestación en Madrid FOTO: MIGUEL CANDELA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO MIGUEL CANDELA / ZUMA PRESS / CO

Miércoles

Mientras, la guerra continúa. Moscú agita nuestros miedos haciendo que el ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov asegure que Biden sabe que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, que involucraría armas nucleares y sería devastadora...Entretanto, Rusia intensifica sus ataques a ciudades clave del norte este y sur de Ucrania.

A ver, no me aclaro, Sánchez no iba a enviar material ofensivo a Ucrania porque Podemos no quería, pero ahora sí lo va a mandar para lograr el apoyo del PP… ¿Y no será que, al final, lo ha considerado conveniente? Podría ser… tengamos, ejem, fe.

Los oligarcas rusos se llevan sus yates y no es raro, en Baleares un ucraniano trató de hundir el de su jefe en estos días

El chef José Andrés, además de ayudar y dar de comer a la población, nos hace de corresponsal sentido e involucrado entre lágrimas en la guerra de Ucrania… Un tipo bastante estupendo, la verdad.

Un grupo de inmigrantes esperan junto a la Jefatura de la Policia Nacional de Melilla FOTO: MIGUEL OSES EFE

Y la vida continúa en el resto del mundo. Incluido nuestro país, donde 2.500 subsaharianos intentan asaltar la valla de Melilla y 500 logran entrar.

Jueves

La mitad de los refugiados ucranianos que han llegado a la Unión Europea son niños y van ya 875.000. Se desconocen las cifras de fallecidos. Varían según quien las ofrezca…

Si ayer una anciana rusa, Yelena Osipova, superviviente del sitio de Leningrado, fue detenida por protestar contra la guerra, hoy una joven manifestante rusa se convierte en símbolo de las protestas contra la invasión de Ucrania. Crece la oposición a Putin en Rusia.

El 8 de marzo habrá dos manifestaciones. Una organizada por Irene Montero y otra contra sus políticas. La ministra Montero debe de estar orgullosa de lo bien que ha conseguido dividir el feminismo.

Por cierto, señora mía, me interesa muy poco lo que usted o Ione Belarra digan sobre la guerra de Ucrania; no sé cuánto saben ustedes de conflictos bélicos y asuntos militares, pero como sea tanto como de feminismo…

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ayer en Santiago de Compostela FOTO: Brais Lorenzo EFE

Feijóo sitúa a Vox como extrema derecha, pero dará libertad a los barones del PP para pactar si no hay alternativa.

Archivado el caso del Rey Emérito. Ahí está la inviolabilidad, sus regularizaciones y, bueno, que el Rey parece que no es igual que los súbditos, nos pongamos como nos pongamos.

¿Que la virgen de Atocha ya era mujer? ¿Eso ha dicho Ayuso contra la iniciativa de poner el nombre de Almudena Grandes a la estación? Hombre, que Atocha se llama así por los atochales…

Viernes

Pues oye, ideal la Reina vistiendo la sorochka, la camisa tradicional ucraniana. Algunos pensarán que vaya chorrada, pero la vida son símbolos y es importante que sean visibles.

Contentos debe de tener Yolanda a los de Podemos, al cerrar filas con Sánchez sobre el envío de armas a Ucrania… Su separación de los morados ya es más que evidente.

Las tropas rusas toman la mayor central nuclear de Europa, Zaporiyia… ¿quieren destruir el mundo?

¿Que Irene Montero quiere convertir el 8M en «No a la guerra»? El 8M no es suyo. Y que nadie quiere guerra, pero que no queremos dejar solos a los ucranianos, como algunos…