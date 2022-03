Putin afirma que las sanciones del resto de países a Rusia son “una declaración de guerra”

Vladímir Putin afirmó este sábado que las fuerzas rusas prácticamente han eliminado la infraestructura militar de Ucrania, en los diez días desde que comenzara la invasión rusa en la madrugada del 24 de febrero.

“Lo primero que hicieron fue destruir toda la infraestructura militar. Bueno, no toda, pero parcialmente, principalmente almacenes con armas, municiones, aviación, sistemas de defensa antiaérea. Para destruir los sistemas de defensa antiaérea se requiere de cierto tiempo: hay que encontrarlos y después golpear. Prácticamente este trabajo se ha completado”, dijo Putin en una reunión.

En cuanto a un alto al fuego, el ruso señaló que las propuestas de Rusia para la solución a este conflicto con Ucrania “están sobre la mesa de las negociaciones con las autoridades de Kiev”, añadiendo que espera que respondan “positivamente”. “Nuestras propuestas están sobre la mesa con el grupo de negociadores de Kiev. Con suerte, responderán positivamente a eso”.

Putin afirma que no hay nada que justifique la imposición de la ley marcial en Rusia en este momento. especulaciones sobre la inminente introducción de la ley marcial, tras varios días de especulaciones. “La ley marcial se impone en un país en caso de agresión externa, incluso en zonas específicas de hostilidades. Pero nosotros no tenemos una situación así, y espero que no la tengamos”, reitera.

El líder ruso afirmó hoy que la decisión de intervenir militarmente en Ucrania fue “difícil”, y volvió a decir que decretar una exclusión aérea sobre Ucrania sería equivalente a una declaración de guerra, haciendo referencia a que las sanciones que se están imponiendo contra Rusia “también son como una declaración de guerra”.

“Dije esto al comienzo de la operación y lo dije antes de que se tomara esta decisión. Una decisión difícil, sin ninguna duda”.