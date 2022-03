Algo pasa con Cameron Díaz: la actriz revela que ha dejado de lavarse la cara

La actriz Cameron Díaz ha asegurado que desde su retirada del cine ha adoptado costumbres que la alejan mucho de las reglas de belleza de Hollywood. Así lo ha revelado en el podcast de la BBC Rule Breakers (rompiendo reglas), con Michelle Visage, donde afirma que ni siquiera hace cosas tan comunes como limpiezas faciales a diario.

“Los últimos ocho años he sido como salvaje. ¡Soy como un animal salvaje, como una bestia!”, aseguraba en broma la intérprete de “Holidays” o “Algo pasa con Mary”. Cameron Díaz señala además que había roto con “toda la cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres” y que la hacía “mirarse a una misma y juzgarse en comparación con otros marcadores de belleza”.

“Literalmente no hago nada. No me gusta lavarme la cara”, dijo. “Dos veces al mes, si tengo suerte, diré ‘Oh, mejor me pongo esto’. Una vez funciona, ¿verdad? ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Simplemente no estoy en ese lugar ni en este momento en el que gasto energía en eso”.

Cameron también ha dejado de utilizar maquillaje por la “agresión” a su piel que eso suponía. “Piensas, ‘¿Por qué estoy sentada aquí siendo tan mala conmigo misma?’ Mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a ser mala con él cuando me ha llevado tan lejos?”.

“Lo último en lo que pienso a diario es en mi aspecto”, afirma. Ahora está centrada en ella misma, en manejar su vida y disfruta junto a su marido, el cantante y músico Benji Madden y su hijo.