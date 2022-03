Carmen Morales llora la ausencia de Rocío Durcal en el aniversario de su muerte

Ayer se cumplían 16 años desde que la gran Rocío Durcal nos dejaba. El 25 de marzo de 2006, la artista fallecía a los 61 años por un cáncer de pulmón. ‘La reina de las rancheras’ dejaba un legado insuperable en el mundo de la música y un vacío difícil de volver a llenar en sus hijas. Tanto Carmen Morales como Shaila Dúrcal, desde entonces, siempre han tenido muy presente a su madre y ayer, como era de esperar, la hija mayor de la cantante le dedicó un precioso y emotivo post en su cuenta de Instagram.

“Hola mamita!!16 años hace hoy que te fuiste… cada año que pasa te echo más de menos…cuantas cosas me gustaría contarte y de cuantas cosas pedirte consejo…pero bueno haré como siempre…cerraré los ojos y hablaré contigo… y te abrazaré… y nos reiremos juntas…o lloraremos…todo lo que podemos hacer en sueños…Seguirás siendo mi luz…la que me guía en todo momento… Te Quiero Muter!!”, publicada en sus redes sociales, junto a una foto de ellas dos. Al instante, la publicación recibió multitud de comentarios de apoyo de otros compañeros de profesión y de fans y seguidores. Mar Saura, Paloma Cuevas o la artista Norma Ruiz le comentaron a la hija de Rocío Durcal y le mostraron su respeto y cariño.

Su hija Shaila no publicó nada en su Instagram, pero seguro que recordó a su madre como siempre lo hace. Lo cierto es que, desde hace un tiempo, la cantante está muy inactiva en sus redes sociales y su última publicación cuenta de diciembre de 2021. Una de las últimas veces que la vimos fue en la entrevista que le hizo Toñi Moreno en el programa ‘Gente Maravillosa’ de Telemadrid. La hija de la artista se sinceró como nunca sobre su vida personal y habló sobre por qué no ha querido ser madre y sus problemas de depresión y alimentación. Una entrevista que no dejó a nadie indiferente y que dio mucho que hablar.

Aún así, destacó que había aprendido lo que era la maternidad con la hija de su pareja. “Para mí, Aitana es mi hija. Me la dieron ya hecha. Me ahorré el embarazo. Yo siempre he estado en su vida, siempre he intentado ser su mejor amiga adulta porque quieres ganar esa confianza. Ella es una tipa con mucho carácter y una personalidad muy fuerte”, señaló Shaila Dúrcal.