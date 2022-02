Shaila Dúrcal desvela por qué no ha tenido hijos

La cantante Shaila Dúrcal, invitada al programa de Telemadrid “Gente maravillosa”, ha explicado cómo es su nueva vida en Madrid, donde vive desde hace un año con su marido Dorio, y Aitana, la hija de éste.

La relación con sus hermanos, Antonio y Carmen, es también más fluida desde su regreso a España e incluso podrían tener proyectos profesionales juntos. Shaila confesó a la presentadora andaluza que «ha sido difícil porque había muchas conversaciones pendientes. Cuando se queda tanto tiempo el vacío, si se nota, pero ya sabes que como a mi me encanta hablar. Pero es algo muy bonito, poder tener esos ratitos», contó.

En conversación con Toñi Moreno, la hija de Rocío Dúrcal no tuvo ningún reparo en hablar de sus problemas con la alimentación, además de aclarar que nunca ha sufrido ningún trastorno alimenticio. “A mí me engorda el aire. A mí siempre me ha perseguido subir y bajar el peso. Uno lo va llevando sobrellevando como puede. Estuve en esas edades jóvenes y con la cabeza confundida de esa forma. Nunca tuve anorexia pero sí tenía ese desarreglo de comida. Con mis padres viajaban mucho y era muy difícil”, afirmó.

Rocío Dúrcal y su hija Shaila en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Además, Shaila reconoció que aunque es “muy niñera” y le encantan los bebés no quería ser madre. “En ese aspecto confundo. Soy niñera en ese sentido, pero a corto plazo. Me da luego miedo tenerlos”, destacó. No obstante, la cantante ejerce de madre con Aitana, que ha vivido con ella y con Dorio desde pequeña. “Para mí, Aitana, es mi hija. Me la dieron ya hecha. Me ahorré el embarazo. Yo siempre he estado en su vida, siempre he intentado ser su mejor amiga adulta porque quieres ganar esa confianza . Ella es una tipa con mucho carácter y una personalidad muy fuerte”, explicó.