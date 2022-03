Kiko Matamoros dice adiós a una adicción antes de entrar en “Supervivientes”

A punto de comenzar su aventura hondureña en “Supervivientes”, Kiko Matamoros apura unos días de vacaciones en Maldivas, junto a su novia, Marta López, y allí ha decidido tomar una drástica decisión: dejar de fumar. Tras décadas de entrega a este hábito, dice adiós a la nicotina y al alquitrán.

«Despidiéndome del tabaco para siempre y del sol de Maldivas por un tiempo», ha escrito el colaborador en sus redes sociales. Eso sí, en el post aparece fumando el que parece será su último cigarrillo.

Una buena decisión teniendo en cuenta que en breve viajará a Honduras para participar en “Supervivientes” donde no podrá fumar, solo demostrar su capacidad de superviviencia en las playas de los Cayos Cochinos en Honduras.

No obstante, de momento, Kiko Matamoros no ha afirmado ni desmentido su participación en el reality. «Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla, se ha limitado a decir en las redes sociales.

Lo que sí está claro es que su ex, Makoke, no participará en esta edición. Al parecer, Matamoros no estaría dispuesto a coincidir con la madre de su hija Ana en el programa. Y así lo ha hecho saber a la productora. También ella misma ha confirmado el veto de su exmarido. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reconocido en el programa de Emma García se pusieron en contacto con ella para ofrecerle formar parte del concurso antes de viajar a México, pero a su regreso le confirmaron que finalmente su participación había sido anulada.