¿Qué hay detrás de la impactante exclusiva de Ana María Aldón?

Vestida de fucsia y protagonizando la portada de Lecturas, Ana María Aldón ha sorprendido a propios y a extraños al decidirse a relatar la dura verdad de su vida en común con Ortega Cano. A golpe de talonario, la diseñadora se ha vengado de años de humillaciones por parte de su mediática familia política, dando el paso de convertirse en protagonista por derecho del ruedo mediático. Pero...¿qué le ha impulsado a abandonar su habitual discreción y a llenar de titulares el papel couché con el que se reescribe su vida?.

Ortega Cano y Ana María Aldón en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Desde que Ana María Aldón reconociera hace unas semanas que su vida conyugal no atravesaba su mejor momento, la andaluza no ha dejado de acaparar el interés mediático. La colaboradora de “Viva la Vida” ha abandonado su habitual discreción para dejar claro su sentir tras el tsunami provocado por la docuserie de Rocío Carrasco. La actual mujer del viudo de Rocío Jurado, que sufrió en su infancia el maltrato de su padre a su madre, ha hablado claro sobre Antonio David Flores y su hija Rocío. De sus palabras se deduce que la diseñadora se posiciona más cerca de Rocío Carrasco que de la “nieta” de Ortega Cano y Rocío Jurado. Un posicionamiento que le aleja cada vez más de su marido que, junto a su hija Gloria Camila, trata de evitar judicialmente que se emita la segunda parte de la docuserie de Rociíto.

Ana María Aldón asegura que “me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política”

No fue fácil para una desconocida frutera de Sanlúcar de Barrameda encajar en la vida del viudo de “la más grande”. Y eso que su historia de amor no ha sido un camino de rosas, al contrario. Su noviazgo y embarazo coincidió con la etapa más oscura del diestro, que ya estaba imputado por homicidio imprudente y condenado a dos años y medio de cárcel. Pero, ni siquiera en esas circunstancias, la familia del torero la aceptó, llegando incluso a dudar de la paternidad del bebé. Algo que, lógicamente, Ana María no perdona.Tampoco que Ortega Cano no le dé el sitio que merece en su vida y en su corazón:“Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida me derrumbé, me sentí menospreciada”.

Sin embargo, no parece existir ningún suceso actual que justifique los explosivos titulares que ha soltado en Lecturas. Habla de hechos pasados, acontecidos durante su noviazgo y matrimonio con el torero de Cartagena: su intento de suicidio al saber que se dudaba de la paternidad de su hija, su difícil relación con Rocío Flores en Supervivientes o los reproches que le hizo Antonio David al volver de Honduras, lo humillada que se siente cuando su marido habla de su amor eterno por la Jurado, las filtraciones que hacían sobre ella la familia de Ortega Cano a programas para dañar su imagen e intentar boicotear su relación con el diestro.

Ana María quiere impulsar su carrera como “influencer” y tertuliana.

Tras sus explosivas declaraciones, que no han sentado nada bien a su marido ni a su familia política, hay voces que aseguran que su historia de amor con Ortega Cano está acabada, algo que ella niega. Entonces...¿qué le ha llevado a hacer saltar por los aires su relación con el padre de su hijo pequeño?

Ana María Aldón en una imagen reciente FOTO: KIM GTRES

Puestos en contacto con personas de su círculo nos aseguran que lo único que ha cambiado en la vida de Ana María ha sido su entorno profesional, que ahora maneja una agencia de comunicación. Esta empresa se habría propuesto relanzar su imagen convirtiendo a la mujer del torero en un personaje con entidad propia para así relanzar no sólo su carrera mediática sino también abrirle terreno en el mundo de los influencers con el fin de explotar sus redes sociales. Y, sin duda, la enorme repercusión de sus palabras en Lecturas y su estudiada imagen, son el mejor inicio de la vida de la nueva Ana María Aldón.