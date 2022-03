Ana María Aldón, presa de la angustia y la ansiedad: “Se ve cerca el final”

Ana María Aldón atraviesa por momentos complicados. Desde que reconoció en un programa de televisión que sentía que su marido, Ortega Cano, no le daba su sitio en el hogar familiar, se han escuchado rumores de que el matrimonio se encuentra al borde de la ruptura. Se ha cuestionado también la relación de la diseñadora con Gloria Camila, quien, atendiendo a las informaciones vertidas por Kiko Jiménez, no trataría del todo bien a la esposa de su padre. Para colmo, una gran preocupación se ha cruzado en el camino de la andaluza, que sufre de ansiedad y angustia desde hace un tiempo.

Años después de acabar sus estudios en Diseño, Ana María Aldón se ha zambullido a cursar un nuevo máster. Aunque se trata de una materia que le apasiona, la andaluza reconoce que le está costando más de lo que esperaba, y de un tiempo a esta parte ni siquiera puede conciliar el sueño. “Hoy otra vez me he despertado a las 6 de la mañana, encima que me acuesto tan tarde...”, se ha quejado la diseñadora. “Me levanto con ansiedad en el pecho, que me sube en forma de angustia”, continúa lamentándose.

Por fortuna para ella, parece que ya le queda poco para terminar sus estudios, aunque este último tramo se le está haciendo algo cuesta arriba. “Bueno, tengo que decir que el máster me tiene... Ay, que ganas tengo de terminarlo, Dios mío. Se ve cerca el final, pero cuesta mucho”, ha explicado Ana María Aldón, que ha recurrido al pilates para tratar todo ese estrés y tensión acumulada.

Ortega Cano y Ana María Aldón en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Precisamente hoy se ha publicado en la revista ‘10 Minutos’ que por fin se ha reconciliado con Ortega Cano, tras un tiempo en el que sus diferencias han hecho mella en su relación. El medio asegura que el torero ha reconocido “haber tenido una actitud pasiva en su matrimonio y permitir las injerencias de su hermana Conchi”, que llegó a insultar a su cuñada, Ana María Aldón. Por su parte, aunque la modista ha aceptado el perdón de su esposo, habría impuesto algunas “condiciones” para seguir juntos.

Además, tal y como este periódico avanzó ayer, Ana María Aldón estaría buscando entre sus más allegados a un supuesto topo que filtraría información relativa a ella y su matrimonio a diferentes medios de comunicación. Ella asegura que conoce de quién se trata, pero espera a recabar alguna prueba para poder acusarle directamente.