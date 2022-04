Kiko Rivera le declara la guerra a Telecinco

A pesar de que continúan sus problemas familiares, a nivel profesional no le puede ir mejor a Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja triunfa como “streamer” gracias a su colaboración con Ibai Llanos. El Dj se ha convertido en uno de los finalistas de “Disaster Chef”, el “talent” culinario de Llanos, al estilo “MasterChef”, emitido en su canal de Twitch.

Kiko Rivera en su canal FOTO: Kiko Rivera Kiko Rivera

En su primera aparición, Kiko se convertía en el protagonista absoluto al ganar la prueba de preparar el mejor plato de espaguetis, junto a otro conocido “streamer”, Telmo. En la emisión, el Dj le llamaba la atención al recordarle que estaban en directo. «Aquí parece que no hay nadie… Me están diciendo desde realización que siempre os están viendo, que tengáis cuidaito, porque hay una cámara siempre encima de vosotros», le espetaron. Ante esto, Rivera aprovechó para lanzar una pulla a Telecinco: «Bueno, siempre será mejor que Telecinco, no te preocupes«.

Una declaración que pilló de imprevisto a Ibai Llanos, quien se quedaba sin palabras e intentaba desviar la conversación. «Aquí estás como en tu casa«, se lanzó a contestar la youtuber Masi. «Correcto, porque aquí es mucho mejor«, insistía el DJ. Un nuevo dardo envenenado con el Kiko Rivera vuelve a arremeter contra Telecinco.

Kiko Rivera e Isa Pantoja FOTO: Gtres

La última vez que intervino en un programa de la cadena de Fuencarral, en febrero pasado, después de sus polémicas declaraciones sobre su hermana Isa, el marido de Irene Rosales intervenía en directo en “Sálvame” para pedir disculpas a su hermana. «Quizás pudo conmigo todo lo que ha pasado, la mente a veces te traiciona y en este caso lo ha hecho. He cometido el error de contar algo que debería haberme callado, a veces la mente te traiciona», llegó a decir.

Pero no es la primera vez que lanza un zasca a la cadena de Paolo Vasile. A finales de 2021, el DJ denunciaba el «acoso» al que estaba siendo sometido por parte del programa de María patiño y reconocía que prefería Antena 3. «Pues sí, viva Antena 3, qué quieres que te diga. La verdad es que me mola Antena 3. Lo veo muchísimo, los programas que hay como ‘Tu cara me suena’, el de las máscaras… Mola mucho», afirmó entonces.