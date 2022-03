Ibai Llanos revela su problema de salud: ceguera parcial en uno de sus ojos

El gamer más famoso del país ha desvelado un problema de salud que pocos conocían y que ha sorprendido a sus seguidores. Se trata de un problema visual que lleva arrastrando durante años y que ya hace unos meses se atrevió a dar el paso de contarlo públicamente, pero no ha sido hasta ahora cuando Ibai Llanos ha revelado que sufre ceguera parcial de un 70% en su ojo izquierdo.

Hace unos meses, durante otro de sus directo habló sobre este problema: “Yo no veía nada de un ojo. Entonces, claro, yo decía, bueno, lo típico, ‘esto es por culpa de la pantalla’, que mucho lo habréis pensado, ‘Yo estoy ciego, necesito gafas...’”. Pero tras acudir al oculista y comprobar que tenía la vista perfecta, se asustó: “Si tú no ves bien de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio, es una movida. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular”.

El comentarista Ibai Llanos

Entonces decidió realizarse pruebas, y descubrió que el motivo de esta pérdida de visión se debía a “una infección de herpes” que tuvo cuando tan solo era un niño. “Si tú pasas el herpes puede que tengas algún efecto secundario y, al parecer, el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo”, relató en aquel momento.

Un problema que no ha ocultado, ya que son varias las ocasiones en las que Ibai Llanos ha hablado sobre ello. Pero ha sido este fin de semana, tras un torneo de Call of Duty con varios streamers, cuando se ha visto obligado a dar explicaciones por su problema de visión tras no ver algunos de los detalles del juego.