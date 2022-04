“Yo me siento también española” Laura Pausini durante la rueda de prensa en Roma del lanzamiento de su película ” Piacere di conoscerti”

Está claro que quieren dar a conocer el resultado de la idea que la cantante ha tenido durante el lockdown, sumándose a la iniciativa de Amazon Prime Video, de hacer una película dedicada a su trayectoria. El pistoletazo de salida fue con la invitación a los medios para visionar la película en una de las salas del cine de Roma ubicada en la Piazza della Repubblica, el sitio habitual para las grandes presentaciones a nivel internacional, a continuación, siguió una conferencia de prensa en donde la cantante contó todo tipo de detalles, que abarcan desde el momento en el que la vino a buscar un representante de Amazon Studios hasta el dia de hoy que se presenta la película en la que cuenta su vida personal, su trayectoria profesional con sus éxitos y sus derrotas y aquello que pensó ser y no fue.

Yo me siento también española

En la rueda de prensa y respondiendo a mis preguntas, ha querido recordar algunos momentos claves de su relación con España, empezando por su primer viaje a Madrid cuando tenía 19 años: “Yo no hablaba bien español cuando empecé a ir, pero si cantaba en vuestra lengua porque durante los diez años que actué en el piano bar, mi padre me enseñó a hacerlo en varios idiomas. Él quería que siempre tradujera todo lo que cantaba para entender las canciones y poder interpretarlas”, aseguró.

Sobre las subidas y bajadas de éxitos en España desde 1994 comentó: “Los primeros tres o cuatro discos fueron una explosión de ventas, pero cuando di el paso, por decirlo de alguna manera, a mi madurez personal con el disco “Escucha”, aquel que ganó el Grammy, fue el que peor funcionó en vuestro país” y subrayó: “no comprendieron que ya no tenía 20 años” continuó: “ha sido muy difícil para mí acercarme nuevamente a los españoles y he sentido que en algo me había equivocado, no precisamente porque no se vendían mis discos sino porque no me habían entendido, yo me siento también española, me habéis realmente adoptado, me habéis hecho sentir considerada como lo hace una madre con una hija, desde el inicio todos han tenido una relación muy familiar conmigo y los españoles me han hecho sentir parte suya, por eso he estado un poco herida. Cuando he iniciado a estar de jurado en La Voz en España, sentí como cuando dos amantes se han amado y después se han separado y después han vuelto y se tienen un amor “della Madonna” . Entre nosotros hay una relación muy sincera que no tengo intenciones de perder” afirmó.

La promoción de la película en Roma un derroche de medios

A continuación del visionado del film, Nicole Morganti, responsable de las Reproducciones Originales de Amazon Studios Italia, comentó que “la idea era crear una película que contara la historia de la mujer y de la artista y fue cuando decidimos cortejar a Laura, en este primer encuentro, no llegamos a ninguna conclusión, pero poco antes de la pandemia, vinimos a Roma y fue cuando Laura nos transmitió su idea”. Pero las películas no se realizan así de sencillo como parece, el trabajo que hay detrás y la cantidad de gente implicada es enorme. La promoción ha tenido un gran despliegue en la capital italiana en los lugares claves pero el colofón con el karaoke con 500 drones en los foros imperiales como marco, superó todas las expectativas.

A la idea de Laura, se sumó Ivan Cotroneo que se puso a escribir la historia de la Pausini junto con Monica Rametta y entre los tres caminaron en el proyecto. Se unieron más adelante Francesca Picozza y Gherardo Gossi, para la supervisión creativa y la dirección de fotografía respectivamente.

Laura ha vendido más de setenta millones de álbumes, su victoria en San Remo le cambió para siempre la vida, y ella misma lo dice “Yo quería ser o farmacéutica o arquitecto”. Nunca imaginó ganar los Golden Globe por la Mejor Canción Original “Io si” en la que colaboró Diane Warren y mucho menos estar nominada a un Oscar en el 2021 por la misma canción, en donde no obtuvo el preciado galardón.

Pero si algo cabe destacar de esta simpática, dicharachera y espontánea mujer es que a pesar de tantos éxitos y reconocimientos, su naturalidad sigue siendo uno de sus dones principales.

Al inicio de la conferencia de prensa, confesó que tenía un poco de miedo porque sentía que la íbamos a poner a prueba: “¡Qué situación! parece que esto será un examen. Tengo curiosidad por saber vuestra opinión para lo bueno y para lo malo.” Sobre su decisión de aceptar la propuesta de hacer un documental dijo: “cuando Nicole me vino a ver y me lo propuso, pensé que sería demasiado petulante, pero en el 2020, en el primer lockdown, me desperté a media noche y empecé a escribir en el móvil esta historia que estaba en mi cabeza desde que tenía 29 años, porque en aquel tiempo pensaba cómo iba a ser mi vida si no fuera famosa y cuando se lo transmití a Nicole se emocionó” confesó.” Sobre la documentación del documental aseguró que :“Gracias al Lockdown, tuvimos el tiempo y la oportunidad de conectar con personas con las que he compartido mi vida hasta los 18 años y se dieron cuenta que sigo siendo la misma en muchas cosas”. Laura Pausini asegura que ha querido hacer esta película no solo por su propia satisfaccion sino que le gustaría lanzar con ella un mensaje:

Slidig doors

La cantante quisiera que, viendo esta película, cada uno se reencontrara consigo mismo, usando su historia y pregunta si al menos una vez, no nos hemos cuestionado sobre algunas decisiones tomadas en la vida : ¿y si no hubiera elegido esta profesión?, ¿y si no me hubiera casado con esta persona?. Y pregunta “¿Habéis hecho vuestro propio slidig doors cuando estabais viendo el film?.

Laura confiesa que nunca soñó convertirse en famosa porque nació en un pequeño pueblo y en otra generación respecto a la actual en la que no existía el frenesí de la fama: “Yo quería quedarme cantando en el piano bar con mi padre a pesar de que no había mujeres que lo hicieran en aquella época, y mi reto era ese, ser la primera mujer de Solarolo de la región de la Romagna, que cantara en un piano bar en esa parte de Italia, pero un día me vio cantar en el piano bar un manager italiano y la Warner me inscribió para participar en San Remo” aseguró.

“Cuando participé en San Remo, era tan ingenua que me pasé todo el tiempo pidiendo autógrafos a los más famosos, mis amigas me criticaban por preferir seguir cantando con mi padre en el piano bar en vez de ir con los famosos a la discoteca.

El primer club de fans convertido en museo.

Laura cuenta que cuando volvió de San Remo, se encontró con chicos y chicas esperándola delante de su casa, su padre le sugirió de crear su primer club de fans, del cual comenta en tono súper simpático que “ahora es un museo, lo que me hace sentir que ya estoy muerta- risas….”

Laura aseguró que el que no haya ganado el Oscar ha sido algo bueno, lejos de ser malo, porque en esta vida hay que saber ganar y perder, “para mi hija ha sido una gran lección”.