Carla Vigo se sincera y habla sobre cómo vivió la muerte de su madre

Carla Vigo se ha sincerado como nunca antes y ha relatado cómo vivió la pérdida de su madre, Erika Ortiz, cuando tan solo era una niña. El paralelismo de la muerte de la actriz Verónica Forqué con lo sucedido con la hermana de Doña Letizia Ortiz hizo que el tema volviese a la palestra, ya que muchos no pudieron evitar acordarse de ella. “Me estaban volviendo loca. Les pedí que no me preguntaran”, afirmó la joven actriz en una entrevista a Lecturas cuando le preguntaron sobre la tragedia de Verónica Forqué y el recuerdo de su madre.

Carla Vigo FOTO: Gtres

Carla Vigo ha querido presentar a su novio de manera pública y oficial a través del reportaje y se ha abierto en canal sobre sus sentimientos. La joven, que está siempre en el punto de mira con cada movimiento que realiza, ha mostrado su lado más personal y se ha sincerado sobre cómo vivió aquellos trágicos días. “Me lo dijeron en casa, también lo leía fuera. Pasé unos días muy enfadada con mi familia por no habérmelo contado antes”, afirmaba la joven. Aunque solo tenía 12 años y no era muy consciente de la relevancia de la noticia, a día de hoy tiene a su madre muy presente en su día a día. “No lo entendí muy bien. ¿Qué habría pasado para que llegara a ese punto? ¡No te puedes poner en su piel!”, algo que, con el paso del tiempo, pudo comprender mejor.

La sobrina de Doña Letizia ha desvelado cómo superó el duelo de su madre. La joven le escribía cartas, y a día, de hoy, las sigue leyendo. La actriz está muy segura de que su madre estaría muy orgullosa de ella a día de hoy por su carrera en el mundo de la interpretación y recuerda con mucho cariño todos los recuerdos que tiene con Erika y la familia Ortiz.

Su bisabuela Menchu tampoco pudo visualizar el inicio de su carrera como actriz, pero también está muy segura de que estaría muy orgullosa de ella. La joven, cuando fichó por la compañía de Rafael Amargo, le envío un mensaje simbólico a la matriarca del clan Ortiz. “Le escribí un whatsapp diciéndole: ‘Aunque no lo sepas, ya he conseguido ser actriz”, relataba la sobrina de Doña Letizia.