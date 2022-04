Así ha sido la boda secreta de Azahara, la hija de Karina

Karina está de celebración. Azahara, su hija mayor, fruto de su relación con el actor Carlos Manuel Díaz, acaba de darse el ‘sí, quiero’, tal y como acaba de confirmar el portal ‘Jaleos’. Las nupcias tuvieron lugar el pasado viernes, 8 de abril, y no trascendieron a la opinión pública porque se celebraron de forma íntima y familiar. Solo los más allegados y amigos cercanos a la familia estuvieron presente en el enlace civil que llenó de emoción a la célebre cantante, según ella misma ha narrado al portal citado anteriormente.

La boda tuvo como escenario el Ayuntamiento de Madrid, y, por lo visto, Juan Carlos, el único hijo de los novios y segundo nieto de Karina, tuvo un papel protagonista durante la ceremonia. Después de darse el ‘sí, quiero’, los novios y los asistentes se trasladaron hasta un restaurante de la capital para disfrutar de una divertida comida que se alargó hasta la tarde. “No son ellos muy dados a grandes fiestas”, cuentan a ‘Jaleos’ sobre los recién casados.

Es la segunda vez que Karina experimenta la emoción de ver a una hija pasar por el altar. Llegados a este punto, se debe recordar que, en 2018, Rocío Martínez, su benjamina fruto de su romance con el peluquero Juan Miguel, se casó en las Termas Marinas El Palasiet de Benicasim. Fue ella la primera en dar un nieto a la intérprete de la canción ‘El baúl de los recuerdos’, Iker, nacido en el año 2013. La artista siente devoción pura hacia él, y lo pasó francamente mal cuando tuvieron que mantenerse distanciados por culpa de la pandemia de coronavirus.

“Hoy, 22 de enero, es un día muy especial. Mi nieto Iker cumple 11 años maravillosos. Cuánto echo de menos poder abrazarte, espero que pronto nos veamos y estemos todos juntos. Te quiere tu abuela”, escribió Karina en su cuenta oficial de Instagram el día del cumpleaños de su nieto.

En una reciente entrevista con LA RAZÓN, la cantante dejó claro que su familia era lo más importante para ella, y que a sus 76 años, se siente plena por estar rodeada de sus seres queridos. “No tengo miedo a la muerte. Me iré de este mundo cuando me tenga que ir, y lo haré contenta, porque he tenido una vida plena, dos hijas que son dos soles y tres nietos maravillosos. Mis nietos son mi alegría, mis grandes amores”, explicó entonces a este periódico.