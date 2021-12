Karina, a los 75 años: “No tengo miedo a la muerte”

Gente

Entrevista

Hoy es un día especial para Karina: celebra su 75 cumpleaños con la misma ilusión y alegría que le han caracterizado siempre. La cantante vive en un pequeño apartamento de la calle Galileo de Madrid, muy cerca de una de sus hijas y dos de sus nietos. El trabajo escasea y se jubiló con una pensión de poco más de 800 euros mensuales. Lo justo para vivir al día. Aunque aclara que «no estoy arruinada, eso se lo han inventado, es verdad que la pensión me llega muy justa y que no puedo hacer alardes con el dinero. Bueno, me adapto a lo que tengo, no queda más remedio».

Se llegó a publicar el pasado mes de enero que vivía en la más absoluta ruina...

Siempre dicen que estoy muy mal de dinero. Vivo al día, sin caprichos, con una jubilación cortita. Toda la vida trabajando para esto, ¡qué pena! Considero que estar arruinada es sentirse hecha polvo, y no he llegado a ese extremo. Puede que sí haya estado hundida en otros aspectos de la vida, pero no en este. En el plano sentimental, me han roto el corazón un par de veces, ahí sí que lo he pasado mal. Pero el dinero va y viene, hay temporadas que lo pasas mal y otras que estás mejor: me gasté mis ahorros en el proceso judicial por la custodia de mi hija Rocío y cuando me diagnosticaron un cáncer de tiroides. Entonces pagué más de siete millones de pesetas en gastos médicos. Fueron doce años de un tratamiento muy duro. Pero ahora tengo mis necesidades cubiertas.

¿No quedaron secuelas de aquel cáncer?

Ninguna. Gracias a Dios me curé a base de radioterapia y medicina nuclear.

Karina cumple 75 años FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

¿Con qué ánimo llega a los 75?

Pues bien, el tiempo ha pasado volando, demasiado deprisa, se me fueron muchas personas queridas, mis padres, uno de mis hermanos, amigos… Estoy en la recta final de mi vida.

No diga tonterías...

No tengo miedo a la muerte. Me iré de este mundo cuando me tenga que ir, y lo haré contenta, porque he tenido una vida plena, dos hijas que son dos soles y tres nietos maravillosos. Mis nietos son mi alegría, mis grandes amores.

Eso seguro, porque hace más de veinte años que no se la conoce una pareja sentimental...

A estas alturas de la vida me he acostumbrado a no tener pareja, a estar solita y hacer lo que quiero con mi vida.

¿Tan escarmentada está en el amor, priman los fracasos sobre los aciertos?

Mitad y mitad. Ha habido cuatro personas importantes en mi vida: el músico Tony Luz, ya fallecido, el actor Carlos Manuel Díaz, que es el padre de mi hija Azahara, el peluquero Juan Miguel, padre de mi otra hija, Rocío, y Miguel León. El resto no cuentan. De esos cuatro, me quedo con los dos primeros.

Karina cumple 75 años FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

¿Tan escarmentada quedó de los hombres?

No es que sea un desapego, pero yo no fuerzo ninguna situación. Objetivamente, no he acertado en el amor…

Recuerda el fiasco con el vidente Domingo Terroba...

A ese ni me le nombre. Ni lo menciono porque trae mala suerte.

Está jubilada, pero trabaja de vez en cuando…

He hecho infinidad de vídeos para Instagram y estoy recopilando todas mis notas sobre aspectos de mi vida, con la intención de publicar mis memorias.

Este año se cumple el cincuenta aniversario de su participación en el Festival de Eurovisión.

En el que quedé en segundo lugar con la canción «Un mundo nuevo». Me quedan muy buenos recuerdos de aquello. Fue un episodio muy gratificante.

¿De su repertorio, cuál considera que es la canción de su vida?

Sin lugar a dudas «Tu y yo», que tiene una letra preciosa y estaba dedicada a mi entonces marido, Tony Luz. Él la compuso para mí con todo su amor.

¿Fue el gran amor de su vida?

Es el hombre al que más he admirado. Pero mi gran amor fue Carlos. Sentí muchísimo nuestra separación, aunque hoy somos grandes amigos.