Lo que de verdad esconde el divorcio de Antonio David y Olga Moreno

La no tan reciente separación entre Antonio David y Olga Moreno sigue dando qué hablar. El divorcio al que se enfrentará el todavía matrimonio es una realidad que tarde o temprano llegará. La información que maneja ‘La Razón’ por fuentes muy cercanas a los protagonistas es que, a pesar de que no está entre sus prioridades el firmar el acuerdo que rompe directamente con su matrimonio, sí es algo a lo que terminarán haciendo frente a medio plazo.

Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

Tanto Antonio David como Olga llevan meses de conversaciones para que las cosas ‘terminen’ de la mejor manera posible. Para la empresaria está siendo especialmente duro el hecho de tener que tomar determinadas decisiones que jamás hubiera imaginado ni querido. El bien de la unidad familiar, y sobre todo, de la pequeña Lola, única hija en común de la expareja, es su prioridad.

Cabe destacar que, pese a que el ex guardia civil se deshaga en elogios hacia la ganadora de ‘Supervivientes 2021, no todo es tan bonito como parece. Tanto Olga como su familia, que ha sido como una segunda familia para Antonio David durante años, no están para nada contentos con la actitud tanto pública como privada que este ha demostrado. Así lo publicó este periódico hace semanas.

Olga Moreno en su 45 cumpleaños y Antonio David Flores por las calles de Malaga FOTO: Fran GTRES

El hecho de que el divorcio no sea inminente no significa, ni mucho menos, que el todavía matrimonio esté pensando en darse una oportunidad. Su amor ya forma parte del pasado, y así lo dejó claro el propio Antonio David hace tan solo unas horas con un directo emitido en su canal de ‘Youtube’: “Aunque no haya amor, siempre existirá el cariño”.

El domicilio familiar que tienen en propiedad en Málaga seguirá siendo de uso común. De momento. En lo que respecta a Antonio David, vivirá a caballo entre la provincia andaluza y la capital, y en el caso de Olga, quien seguirá residiendo en Málaga, las condiciones podrían cambiar cuando, en algún momento de el paso de, como él, rehacer su vida junto a otra persona. Esto es algo que ahora mismo descarta por completo, ya que la familia asegura que “está muy enamorada”. Tiempo al tiempo.