Rafael Amargo: “Soy inocente, ni se me ocurre pensar que puedo entrar en prisión”

A finales del 2021 la Fiscalía Provincial de Madrid solicitaba para Rafael Amargo una pena de nueve años de prisión, como consecuencia de presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas. Pero el bailarín manifiesta, rotundamente, que “soy inocente y ni se me ocurre pensar que puedo entrar en prisión. En este sentido, no tengo miedo, sé que la Justicia me dará la razón. Aunque estoy convencido de que existe una “mano negra” que va a por mí, que quiere hacerme daño como sea. Se han dicho muchas barbaridades sobre mi persona, muchas falsedades, con la única intención de destrozar mi reputación.”

Pero, asegura, “tengo mucha fortaleza, confío plenamente en mi defensa y al final prevalecerá la verdad. Esa “mano” supone un abuso de poder contra un inocente”.

La situación ha hecho mella en su familia y, aunque su esposa Luciana, a la que detuvieron e intentaron implicar en un principio en el caso, está en libertad sin cargos, sus dos hijos, de quince y diecisiete años, “lo han pasado muy mal. Pero están conmigo al cien por cien, saben que su padre no es un narcotraficante”.

Rafael Amargo acude a los juzgados junto a su pareja a firmar, en Madrid (España), a 15 de diciembre de 2020. FOTO: Antonio Gutiérrez Europa Press

Le retirada de su pasaporte le ha impedido cumplir con los proyectos que tenía en el extranjero: “ya perdí una película en Bollywood, por la que me iban a pagar cincuenta mil euros, y no pude aceptar la oferta de concursar en la edición que acaba de comenzar de ‘Supervivientes’. Estoy perdiendo muy buenas oportunidades de ganar un buen dinero. Ahora soy director de la Joven Compañía Nacional de Flamenco, estoy preparando un nuevo espectáculo y me gustaría sacar adelante un musical sobre Michael Jackson. En verano estrenaré ‘Silencio de cal y mirto’, un montaje en el que aparezco con tres bailaoras”.

Por el momento, no cuenta con un nuevo proyecto en el que tengan cabida Carla Vigo y Alejandro Reyes, con los que si contó en su montaje de “Yerma”.

El prestigioso bailarín elogia especialmente al hijo de Ivonne Reyes: “es un actor con mucho talento, un gran profesional, se mete en el papel con un sentimiento tremendo. Le auguro un enorme futuro en el mundo de la interpretación…”.

Para Carla también tiene elogios, y la califica como “una actriz muy disciplinada, conmigo cumplió totalmente. Se la ve con muchas ganas de trabajar”.

La sobrina de la Reina Letizia, no obstante, no pudo cumplir uno de sus sueños, que su tía fuera a verla actuar. La esposa de Felipe VI parece ignorar los logros profesionales de la hija de su fallecida hermana Erika.