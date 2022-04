Carla de La Lá: “Mi madre decía que tenía que titular mi libro ‘Unidas Podemos’

La polifacética Carla de La Lá (Vitoria 1977) se lanza al mundo de la literatura con su primera novela, ¡Qué te importa que te ame! (Planeta), una novela de pasiones no correspondidas, desamores y ausencias, fiestas disparatadas, hilarantes conversaciones, amigas, perros, tóxicos y un fantasma con mucho que contar.

“Yo he escrito desde niña, quería ser escritora como tantos periodistas. Escribía poesía, relatos, novelillas... Empecé a escribir columnas de opinión y tenía mi prurito literario satisfecho. Si nunca me planteé que escribiría un libro no era por falta de ganas, si no por falta de tiempo”, afirma la autora. Una afición por la escritura heredada de sus padres. “Mis padres escriben poesía, incluso también mi abuelo, y mi bisabuelo, todos cardiólogos. Mi madre se dedicó a nosotros pero tiene varias novelas sin publicar. Mi padre sí que ha publicado un libro de filosofía”.

Dos mujeres, una española llamada España, y otra mexicana -como su madre, a quien dedica el libro- llamada Lulú, se conocen llorando en un banco de El Retiro. España sufría malgastando su energía y su amor en complacer a un marido que no la correspondía en absoluto; Lulú se esforzaba en comenzar una nueva vida tras el traumático y prematuro fallecimiento de su madre. Diametralmente opuestas en todo, pronto se darán cuenta de lo mucho que se compensan la una a la otra, y decidirán afrontar juntas los numerosos obstáculos que les depara el destino. Lo cierto es que no estarán solas, Venezia, la madre de Lulú, de belleza y mala suerte extraordinarias estará con ellas en cada tramo del camino, acompañándolas, apoyándolas y riéndose de ellas, aunque no puedan verla; aunque nunca lleguen a saberlo; aunque sea un fantasma.

“La novela recorre cien años en dos países, me he documentado muchísimo. Está muy trabajada. Me encantaría que fuera llevada al cine. Sería una película coral, me encantaría que mi amiga Assunta Serna fuera una de las protagonistas....”, explica De La Lá.

“Mi madre, a quien dedico el libro y es mi mayor fuente de inspiración, me decía en broma que tenía que titular el libro ‘Unidas Podemos’ porque es un tributo a la unión de las mujeres, a nuestra fuerza juntas, a nuestra amistad. Ella siempre ha ejercido sobre mí una gran influencia, tengo una relación muy sana con ella ahora pero de adolescente no, cuando teníamos peleas de puerto hurraco. Desde que soy madre la valoro más, ¡es que cuando lo eres sabes lo que vale un peine!. Mis musas también son mis amigas. Una de mis íntimas trabajó de interna en mi casa. Su historia y la mía es parecida a la de las protagonistas de la novela..., salvando grandes distancias”, afirma.

Un libro, escrito durante la pandemia, encerrada en casa con su marido y sus hijos y que según la autora afirma ha sido una etapa “muy dura. Escribia de noche, en vacaciones porque trabajaba mucho y tenía una familia que atender. He estado tres años sin descansar”. Muy ilusionada con este proyecto que hoy sale a la venta, Carla de La Lá afirma que aún tiene un sueño: “Ser una buena persona y ser feliz, llevar una vida menos estresante. Quiero que el día que no esté, las personas de mi alrededor lo sientan. Ser alguien que mejora mi entorno, no quiero vivir sólo para mí misma. Es verdad que me encantaría hacer una carrera literaria, pero no me gustaría dejar la agencia de comunicación. Soy feliz dando trabajo a gente. También dando clase” .

Carla de La Lá ha sido colaboradora de El Mundo, ha escrito para Vanity Fair y Telva, formado parte de la redacción de Canal Plus, Via Digital. Ha llevado cuentas en agencias de comunicación.... Y hoy es columnista en Ok Diario y La Razón. Hasta hubo un año que se preparó oposiciones a conservadora de museos e hizo dos másters en Arte para dedicarse a la crítica de esta disciplina... Le dio tiempo hasta casarse y ser madre antes de los 30. Ahora dirige la sucursal de la agencia Globe Comunicación en Madrid, especializada en lifestyle y fundada por su hermana y su cuñado, Yago Salvat, que tiene su sede en Barcelona.