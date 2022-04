Exclusiva: Vanessa Martín se plantea demandar a Pepe Navarro tras lo sucedido en ‘Viva la vida’

Pepe Navarro ha protagonizado este domingo uno de los momentos más tensos de la televisión en los últimos tiempos. El comunicador entraba por teléfono para arremeter contra Ivonne Reyes y Vanessa Martín, sus dos exparejas: “Ivonne y Vanessa mienten constantemente y no tienen vergüenza. Son dos personas inquina y repugnantes. ¿Cómo es posible que tengan el morro y la cara, de seguir diciendo eso?”, deslizó el presentador visiblemente enfadado ante el asombro de Emma García y del resto de colaboradores allí presentes.

#YoMeRebelo17A@VivaLaVidaT5

Intentando estafar a la audiencia.

Vuelven a poner la llamada de Pepe Navarro, sin lo más importante.

Tranquilos ya estoy yo para ponerlo íntegro.

Dentro vídeo

⬇️ pic.twitter.com/KpnW1bBisx — Evitadinamita ⚖⚖❤💙💚🌺 (@Evita14305211) April 17, 2022

Ivonne, la principal afectada por las duras declaraciones de Navarro y presente en ese momento en el plató de Telecinco, ya ha tomado su correspondiente decisión, y así lo ha comunicado ella misma a través de sus redes sociales hace tan solo unas horas: “Buenas noches, voy a intentar dormir, bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la policía, y ahora lo hago por aquí. Segundo paso, como siempre, en la policía. Cualquier cosa que nos pueda pasar, tanto a mi hijo como a mí, ya sabéis por dónde empezar. Lunes 18 de abril 2022 0:55 Madrid. Gracias por estar pendientes”, ha escrito. Un mensaje preocupante que deja entrever su malestar tras lo sucedido.

Vanessa Martín, ex de Pepe Navarro FOTO: Instagram

Por su parte, Vanessa Martín, la otra protagonista y víctima de esta historia, también ha querido dar su versión. ‘LA RAZÓN’ ha podido hablar con ella a través de una conversación telefónica, en la que la madrileña ha querido trasladar lo siguiente: “He dejado este asunto en manos de mi abogado para que él decida y tome las medidas legales oportunas en el caso que así lo considere. Yo ya hice una entrevista en la que dejé todo muy claro, y ya no quiero entrar en su juego porque quiere que pierda los papeles y no lo voy a hacer, porque esto me roba muchísima tranquilidad y no quiero darle pie a que siga difamando. Yo tengo mi verdad judicial y esa es la única que existe, así que todo lo que tenga que venir será por la vía legal”, asegura tajante.