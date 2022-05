Marta López Álamo: “Se están pasando de la raya con el tema de la edad de Kiko en Supervivientes”

Sincera, directa y sin filtros. Así es Marta López, modelo, influencer y pareja de Kiko Matamoros desde hace más de tres años. La joven granadina ha visto aumentar su popularidad en las últimas semanas por la participación del colaborador de «Sálvame» en «Supervivientes», todo debido a su papel como defensora. En ningún momento su salto a la televisión conlleva intenciones de convertirse en personaje, y así lo ha confesado en esta entrevista, donde habla de Matamoros, su concurso y las polémicas que le rodean, así como de sus planes de futuro y de las críticas que recibe día tras día por su exposición pública.

¿Nerviosa por el futuro de Kiko en «Supervivientes»?

Nos queda mucho Kiko por descubrir. El bajón físico que tiene es algo temporal y tiene derecho a una segunda oportunidad, porque creo que él es un factor imprescindible. Da juego y mueve el reality.

¿Cómo le está viendo? Parece que no lo está pasando del todo bien...

Le veo muy bien exceptuando los efectos de las picaduras de los mosquitos, pero creo que es algo temporal. Se va a sobreponer si le dejamos seguir, y seguro que va a darlo todo de sí mismo.

El otro día comentó que había que tener en cuenta su edad. Tiene 65 años, pero parece una persona muy fuerte.

Es que la gente está muy confundida con la apariencia física y la fortaleza. Cuando lo que practicas es ejercicio anaeróbico, el fondo y la rapidez no la tienes tan desarrollada como otra persona que corre. Para un hombre que pesa lo que pesa Kiko y que tiene sus dimensiones, resulta muy complicado el poder moverse o hacer las pruebas que se hacen en «Supervivientes». Él ya contaba con eso. Es muy fuerte, aunque ahora no tanto porque no tiene comida, pero no es el típico concursante que va a ganar todas las pruebas porque no tiene veinte años y porque hay gente ahí que tiene mejor fondo físico.

Kiko Matamoros, hundido en 'Supervivientes' FOTO: La Razón Mediaset

¿Qué le diría a todas esas personas que se han burlado de él por su situación?

Lo primero de todo es el respeto. Me parece muy injusto que haya gente que se pueda reír de su edad. Creo que hay muchos programas que se están pasando de la raya con la edad de Kiko. Solamente por tener el valor de ir es muy loable y creo que está superando todos los límites, y es admirable que haya tomado la decisión de ir aún teniendo una gran adicción a cosas como el tabaco. Es un titán en un plató de televisión, pero es la primera vez que se ve en esa situación, y hay personas que lo llevan mejor y otras peor.

¿Cómo está viviendo esta nueva faceta televisiva? Al principio quiso mantenerse al margen...

Para mí, esto es algo temporal y tan solo estoy defendiendo a mi pareja. No me estoy metiendo en guerras ni polémicas que no me corresponden, y siempre me he mantenido al margen como personaje, y eso quiero seguir haciendo. Estoy en calidad de familiar, pero como él es uno de los más conocidos, puede resulta más jugoso o polémico el hecho de que yo vaya a defenderle, y lo hago para que él me sienta más cerca.

¿Sobrepasada por las críticas? ¿Se lleva peor la exposición televisiva que los ataques en las redes sociales?

Sobrepasada para nada. Yo no hago caso de las críticas negativas ni tampoco mucho a las positivas. Yo sé cómo soy y quién soy y estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. Sobre todo, estoy tranquila, y cuando vea a Kiko recuperado, lo estaré aún más.

¿Se animaría a participar en «Supervivientes»?

No está entre mis planes el participar en un reality por ahora.

Kiko Matamoros y Marta López FOTO: Instagram (nombre del dueño)

¿Con qué proyectos está ahora y qué sueño profesional le gustaría cumplir a corto plazo?

Ahora mismo estoy terminando mi carrera, luego quiero hacer un máster y aparte estoy con los idiomas y dándole más caña al francés. Proyectos empresariales, pues cuando salga Kiko queremos hacer cosas en común. Sigo con Instagram y TikTok y con mi faceta como modelo. A medio plazo quiero irme fuera de España con Kiko, y aunque sigo viajando, esta ha sido una época difícil para el mundo de la moda y he perdido muchos trabajos por el cierre de las fronteras.

¿Es tan duro ser influencer como algunos compañeros dicen?

Es un trabajo muy agradecido porque la publicidad se paga muy bien, pero sí que es verdad que en todo ello va la exposición pública y el derecho que tienen todos a opinar sobre mí, pero una cosa es opinar y otra es el insulto. Eso sí, cada vez me afectan menos las críticas porque soy feliz. Vivo mi vida como quiero y no hago daño a nadie, y me quedo con que soy buena persona, y así se llega a todos lados.