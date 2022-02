¿Son ciertos los rumores que apuntan a una mala relación entre Laura Matamoros y Marta López Álamo?

Marta López Álamo de nuevo se encuentra en el foco de la polémica, esta vez no se trata de las críticas que recibe en sus redes sociales, sino por los rumores que apuntan a que su relación con Laura Matamoros no es tan buena como nos quieren hacer ver. Y es que la ausencia de la hija de Kiko Matamoros en la celebración de su 25 cumpleaños, hizo saltar todas las alarmas.

Hay quienes especulan con que existe cierto malestar por parte de Laura con la novia de su padre por las imágenes que publica en su cuenta de Instagram cada vez que va a su casa. Pero el propio Kiko Matamoros se ha encargado de desmentir esta información en el plató de ‘Sálvame’, asegurando que la relación de Marta y Laura es buena y que si su hija no fue al cumpleaños es porque no se siente a gusto con los kilos ‘de más’ que arrastra tras el nacimiento de su segundo hijo, Benji.

Mientras Laura Matamoros se mantiene en silencio, Marta López Álamo sí ha querido pronunciarse al respecto y lo ha hecho ante los micrófonos de Chance, desmintiendo rotundamente estos rumores: “Yo tengo una excelente relación con Laura y punto, no fue por motivos personales. La entendí perfectamente, al acabar de tener hijos va a lo estrictamente necesario. Yo le mandé la invitación porque es la hija de Kiko y se la iba a mandar, pero sabía que no iba a venir, la pobre acaba de tener un hijo, está de recuperación, lo último que querrá es meterse en cosas que no son de trabajo. Yo la entiendo”.

De esta manera Kiko Matamoros y su pareja Marta López zanjan los rumores sobre una supuesta mala relación con la hija de este, Laura Matamoros.