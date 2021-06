La novia de Kiko Matamoros, Marta López Álamo: “Se me han cerrado muchas puertas en el mundo de la moda”

La modelo e influencer Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, ha concedido una entrevista a Lifestyle en la que reconoce que “se me han cerrado muchas puertas en el mundo de la moda por salir con alguien que trabaja en Telecinco”. “Estar relacionada con el mundo del corazón y de Telecinco es muy difícil avanzar. La gente se piensa que por ser ‘pareja de’ ya no tienes validez como persona y es mucho más difícil avanzar en este mundo. A mi se me han cerrado mucha puertas, y eso que yo he querido entrar en un mundo del corazón en el que podría entrar. Pero las marcas no ven eso, solo ven que mi pareja trabaja en Telecinco. Muchas veces hago un cásting y les gusto como modelo, pero me cierran puertas por ser pareja de una persona que trabaja en el mundo del corazó”n.

Además, Marta afirma que “estoy cansada de las críticas. Solo quiere que se me conozca como modelo e influencer. Por mi trabajo”. Ese trabajo que fuera de nuestras fronteras si que valoran y aquí aún no somos capaces de hacer.

Tras superar la anorexia hace años, Marta es además consejera de otras personas que sufren el mismo trastorno alimenticio. “Muchas chicas me piden consejo, yo les digo que se tienen que poner en manos de profesionales, pero las animo con mi ejemplo que se puede salir de ello.