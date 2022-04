La crónica de Marta Robles: chanchullos de fútbol, fianzas de aristócratas, mascarillas y un cumpleaños real

Lunes

¿Por qué se juega la Supercopa en Arabia Saudí, aunque sea un país que financia atentados terroristas y donde la libertad de las mujeres está cercenada? Porque hay a quien le resulta muy beneficioso económicamente. Por ejemplo, a Piqué ¿A Piqué? ¿Al futbolista?. Bueno, es que como él tiene una empresa de eventos y buenos contactos en el fútbol español, llevarse 24 millones de euros por la celebración de cuatro ediciones en el país árabe, le resulta muy fácil. ¿Qué dice Rubiales, presidente de la Federación de futbol? Pues, oye, que todo es legal, que les quieren perjudicar, que quién ha sido el delincuente que ha sacado el audio de sus conversaciones y que si el tenía un sueldo fijo y un variable por conseguir más negocio para la Federación, ahora se subirá un poquito el sueldo y solo lo tendrá fijo. Para evitar suspicacias.Por cierto, en el contrato con Arabia Saudí, si en la Supercopa no juegan el Real Madrid o/y el Barcelona hay una penalización ¡10 millones de euros...! ¿Quién es el malpensado que cree que «alguien» de la federación pueda intentar, qué se yo, influir en los árbitros para que a la supercopa llegue, al menos, uno de los dos gloriosos equipos?

Martes

Fianza de 891.000 euros para Luis Medina. Mascarillas, comisiones millonarias, un socio muy chungo (el tal Luceño) que habla de llevarse «pa’la saca lo que ganan» y la horterada de gastarse lo ganado en barcos, coches de lujo, pelucos y demás… El caso no puede tener más ingredientes jugosos. O sí, porque cuando el juez ha querido embargar las cuentas al investigado tras reconocer éste su comisión de un millón de euros solo ha encontrado ¡247! Vaya. Un alzamiento de bienes en toda regla. El magistrado, enfadado, le ha dado solo tres días para abonar casi 900.000 euros de fianza. Pero ¿quién asesora a este hombre?¡ Si ha puesto en peligro hasta la herencia de su abuela Mimi…! Al menos 4 de los 109 millones de esa herencia por la que aún pelean, que sería el aval por el millón de euros que su nieto cobró de comisión por las mascarillas… En fin, parece que Medina y Luceño, tal vez por la oscuridad de los meses de pandemia, pensaron que podían volver al pasado, a los tiempos de los chanchullos de la dictadura, donde unos cuantos poderosos hacían lo que les daba la gana y los demás tragaban. Pues no, mira, no.

Miércoles

España se quita las mascarillas, temerosa, con mucha cautela, pero se las quita. En los colegios los chicos y los profesores empiezan a reconocerse de nuevo. Y en las calles se retoman los abrazos y el entusiasmo de la piel. Los besos, eso sí, ya no son tan frecuentes como antes. Aún hay miedo, pero la alegría que circula entre la gente casi se pude tocar. Sin embargo, no todo es gozo. Muchos expertos auguran el desastre. Advierten de que la rapidez en quitarnos las mascarillas (que apenas se mantienen en los transportes públicos, algunas empresas y poco más) nos traerá nuevos disgustos. Y como siempre, desde que empezó la pandemia, nosotros miramos a un lado y nos preguntamos ¿qué hacemos? ¿nos quitamos las mascarillas o no?

Jueves

El presidente Sánchez desde Ucrania, a donde ha viajado para encontrarse con Zelenski, en el máximo secreto (la vicepresidenta Díaz lo sabía, no piensen siempre lo peor; que lo de Marruecos fue una excepción…), nos informa de la terrible masacre, del genocidio. Ya, presidente, nos lo cuentan a diario en las teles. Dice también que va a enviar más armas a Ucrania y un compromiso específico con Zelenski… ¿Ninguno de los dirigentes que visitan Ucrania, incluso nuestro presidente, nos va a informar de las perspectivas sobre un posible acuerdo para la paz? ¿Acaso no existe? ¿La amenaza de Rusia sobre el mundo cada vez irá a más? ¿Dejaremos que esta guerra vergonzosa, de cuyos muertos somos testigos, durará años?

Viernes

El cumpleaños de la Reina Isabel está dando mucho que hablar. Y no porque haya llegado a los 96 años, con tan buen aspecto, sorteando un delicado estado de salud en los últimos tiempos, sino porque su nieto, el príncipe Harry, después de su ya archifamoso Megxit, aprovechó la fecha para acudir a los premios Invictus y para saludar a su abuela y asegurarse «de que esté protegida y de que tenga a las personas adecuadas a su alrededor».¿Perdón? ¿Qué tú haces qué desde la distancia, mientras tu padre, el príncipe Carlos y tu hermano , Guillermo de Inglaterra, están al pie del cañón? ¿No será que lo que pretendes es buscar polémica para contarla en Netflix y ayudar a que vuelvan a crecer sus beneficios mermados por los tiempos de crisis?