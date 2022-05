Terelu Campos, entre la espada y la pared por la boda de su sobrino, el hijo de Carmen Borrego

Terelu Campos se ha enfrentado esta tarde a una de sus tardes más complicadas en ‘Sálvame’. La malagueña se ha presentado en el plató del programa para ejercer, junto a María Patiño y Adela González, de presentadora, pero se ha encontrado, por sorpresa, con un asunto a tratar algo incómodo para ella. Al parecer, un confidente cuenta con datos privados sobre la boda del hijo de Carmen Borrego, que se celebrará esta sábado. En el magacín de Telecinco se advertía incluso de que, tras la revelación de estos secretos, las nupcias podrían correr peligro. Se trata de detalles que, al ver la luz, dinamitarían el reportaje exclusivo que ya se ha pactado con una revista.

A Carmen Borrego no le ha sentado nada bien que desde ‘Sálvame’ se filtren datos sobre la boda de su hijo, como el tipo de vestido que llevará la novia o incluso el color que llevará en sus uñas. Tan molesta se ha mostrado que incluso ha abandonado el plató por unos instantes. Así las cosas, Terelu Campos se ha encontrado con una complicada papeleta: por un lado, debía ejercer como presentadora y ser fiel a la escaleta del programa, y por otro, apoyar a su hermana.

Carmen Borrego y Terelu Campos FOTO: Mediaset Telecinco

En este último sentido, Terelu Campos ha asegurado a Carmen Borrego que, como presentadora, desconocía que en el programa se abordaría el asunto de la boda de su sobrino. “Eso te lo puedo garantizar”, ha recalcado. Unas palabras a las que, sin embargo, su hermana no ha dado mucha credibilidad: “Bueno, y si lo sabías tampoco me lo ibas a decir. Lo entiendo, porque tú eres una profesional de los pies a la cabeza y no ibas a reventar la sorpresa”. La primogénita de María Teresa se ha visto entre la espada y la pared, y en un momento incluso ha parado los pies a sus jefes.

“Oye, por ahí sí que no, a ver si me voy a enfadar”, ha espetado Terelu Campos cuando se ha insinuado que incluso se podría cancelar la boda de su sobrino. El resto del tiempo, ha optado por guardar un silencio sepulcral y dejar que sea su hermana Carmen quien salga del paso. Ha sido una tarde complicada para ella, hasta el punto de que su propio hijo, el novio, ha tenido que llamarla para pedirle que se calmara.