Terelu Campos reflexiona sobre la muerte de una madre: “Espero que María Teresa tenga salud para disfrutar de la vida”

La familia Campos es una de las más unidas del panorama televisivo. Aunque en el pasado han protagonizado algunos enfrentamientos, con el paso del tiempo han dejado claro que su amor todo lo puede. María Teresa ejerce como nexo y se consagra como la figura más importante del clan. Sus hijas darían la vida por ella, tal y como Terelu ha demostrado con unas preciosas palabras que le ha dedicado por el Día de la Madre. La colaboradora se siente afortunada de poder tener a su lado a su progenitora, y lamenta que otros no hayan corrido su misma suerte: “Sé lo mucho que las echan de menos todos los días”.

En su columna de la revista ‘Lecturas’, Terelu Campos reflexiona sobre lo dolorosa que resulta siempre la muerte de una madre y la compara con la pérdida “del referente de tu vida”. Para la presentadora de ‘Sálvame’, “esa conexión que se inicia en el interior del cuerpo de una madre es especialmente diferente”. Es por eso que espera que el destino le dé la oportunidad de estar junto a María Teresa Campos muchos años más: “Espero poder vivir más cosas con la mía y que tenga la salud necesaria para que disfrute de la vida”.

María Teresa Campos y Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga FOTO: KMJ GTRES

Lo cierto es que, aunque María Teresa Campos ha pasado por baches de salud en el pasado, y todavía hay quien se empeña en propagar que no pasa por su mejor momento, en una de sus últimas apariciones públicas, al recoger su Premio Andalucía al periodismo, la veterana presentadora dejó claro que todavía se encuentra con muchas fuerzas para seguir al pie del cañón. “Me han dado el premio por unanimidad por tanto tiempo y tanto trabajo que ahora no tengo, será que ahora no se lleva”, bromeó la malagueña, haciendo hincapié en la falta de proyectos.

A pesar de las ganas que todavía tiene de trabajar, su agenda se encuentra vacía en lo que a lo profesional se refiere. Su último trabajo consistió en presentar ‘La Campos móvil’, un programa de entrevistas en el que los invitados respondían a las preguntas de la colaboradora a bordo de un camión transparente mientras recorría la ciudad. El formato no alcanzó el éxito esperado y fue cancelado, y desde entonces no se ha vuelto a ver a la malagueña al frente de un espacio televisivo.