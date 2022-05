Paz Padilla se derrumba ante Toñi Moreno: “Qué difícil es verte rota”

Paz Padilla acudió ayer como invitada al programa que Toñi Moreno presenta en Canal Sur Televisión, “Gente Maravillosa”. A pesar de haber padecido una de las peores etapas de su vida con el fallecimiento de su marido Antonio Vidal, hace dos años, y su despido de Mediaset, la humorista no pierde el buen humor como demostró anoche con Moreno.

Sin embargo, también hubo momentos más serios como cuando contó la historia de amor que ha inspirado su libro y su obra de teatro que próximamente llevará al cine: “El humor de la vida”.

Además, se vivieron momentos cargados de emoción como la sorpresa que le dieron sus mejores amigos y su hija, la influencer Anna Ferrer. “Qué difícil es verte rota. Rota de amor, no de dolor”, le dijo Toñi Moreno. “Yo lloro mucho. Siempre digo que salgo a la calle llorada cada día, porque tengo muchos recuerdos”, explicó Padilla.

“Ni en 100 años podría agradecer lo que haces por mí. Esto nunca va a cambiar porque somos una”, le dedicó su hija, que también tuvo un recuerdo para el marido de su madre. Paz Padilla no pudo reprimir de nuevo las lágrimas. “Yo solo quería darle una buena educación y que sepa sobrevivir en este mundo ella sola, que tenga resiliencia y una buena carrera. Siempre le digo que no dependa de nada y que el precio lo ponga ella. Y el lugar donde tiene que llegar lo pone ella. Y ahora la veo tan preparada, tan fuerte y segura, que no me da miedo dejarla aquí. Es una niña muy feliz”, dijo la la presentadora de su hija.

Además, ha hablado de la que quiere sea su nueva vida. “Ya he tenido fama, popularidad, ya lo he tenido todo... Ahora quiero tiempo para estar con mi gente, cerca del mar, cerca de mi Cádiz... ¿Sabes lo que he llorado por no ver mi mar? Me levantaba y solo veía montañas y cemento”, ha explicado la gaditana, que hace unos meses se compraba una nueva casa en su ciudad natal.